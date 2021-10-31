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محمد الشناوي يترشح لجائزة أفضل حارس مرمى بالعالم

منذ 4 ساعات
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محمد الشناوي يترشح لجائزة أفضل حارس مرمى بالعالم

وكالات (صدى):
كشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء "IFFHS" عبر موقعه الإلكتروني، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021.

وتضمنت القائمة 20 حارسا، بينهم حارس مرمى نادي الأهلي المصري ومنتخب "الفراعنة"، محمد الشناوي، فضلًا عن حراس عمالقة مثل حارس مرمى نادي بايرن ميونيخ، الألماني الدولي، مانويل نوير، وحارس مرمى منتخب إيطاليا ونادي باريس سان جيرمان، جانلويجي دوناروما.

وشملت القائمة: محمد الشناوي (الأهلي – مصر)، جانلويجي دوناروما (باريس سان جرمان – إيطاليا)، ثيبو كورتوا (ريال مدريد - بلجيكا)، كاسبر شمايكل (ليستر سيتي - الدنمارك)، جوردان بيكفورد (إيفرتون - إنجلترا)، ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد - إسبانيا)، مانويل نوير (بايرن ميونيخ - ألمانيا)، إيدرسون (مانشستر سيتي - إنجلترا).

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى: إدوارد ميندي (تشيلسي - السنغال)، إميليانو مارتينيز (أستون فيلا - الأرجنتين)، يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد - سلوفينيا)، بيتر جولاتشي (لايبزيغ – المجر)، كيلور نافاس (باريس سان جيرمان - كوستاريكا) ، أليسون (ليفربول - البرازيل)، أندريه أونانا (أياكس أمستردام - الكاميرون)، مات تيرنر (نيوإنغلاند ريفورلوشن- أمريكا)، أندريه بليك (فيلادلفيا يونيون - جامايكا)، بيدرو جاليز (أورلاندو سيتي - بيرو)، جيرمو أوتشوا (كلوب أمريكا - المكسيك)، أمير عبد زاده (ماريتيمو - إيران).

 

الأهلي المصري
جوائز
حراس مرمى
محمد الشناوي
أفضل حارس مرمى

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10482
منذ 37 دقيقة
مرة واحدة احسن حارس في العالم دا اللي عمل مريض بالكذب و خرج من مبارة المنتحب باذن الله ما يكسب
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10482
منذ 37 دقيقة
مرة واحدة احسن حارس في العالم دا اللي عمل مريض بالكذب و خرج من مبارة المنتحب باذن الله ما يكسب

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
إلي ماله دخل في أمور ثانية وليس بالسياسة والدخل يأتي بقانون السياسة آفة قرداحي سياسة اعوجاج على لبنان.
ابو عمار
طيب
ط 🍹🍹🍹
هههههههههههههههههههههه بلوها واشربوا مويتها . قبل تسجيل اللاعب الاتحاد السعودي رفع جميع الاوراق للفيفا موضحآ جميع ظروف اللاعب مع الزمالك فأرسل الفيفا موافقته على...
أبو عبدالله الحربي
البعض قليل يادوب يكفي بعض الحاجات والبعض كثير يكفي كماليات والبعض فقر كماليات.
ابو عمار
حظه ردي

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