ظهور القائد الأعلى لحركة طالبان

وكالات (صدى):
شارك القائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زادة الذي لم يظهر رسميا في أي مناسبة منذ تعيينه في 2016، في تجمع في مدرسة قرآنية مساء السبت في قندهار بجنوب أفغانستان.
وقالت حكومة طالبان إن "هبة الله أخوند زاده ظهر في تجمع كبير في مدرسة دار العلوم الحكيمية الشهيرة وتحدث لمدة عشر دقائق إلى الجنود والتلاميذ البواسل"، كما ورد في تسجيل صوتي تناقلته حسابات لمسؤولين افغان.
ويُسمع في التسجيل الصوتي، صوت الملا اخوند زادة بشكل غير واضح وهو يتلو أدعية، حيث وصل إلى هذه المدرسة القرآنية في قندهار بموكب من سيارتين تحت حراسة مشددة جدا، ولم يُسمح بالتقاط صور له.