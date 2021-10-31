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ظهور القائد الأعلى لحركة طالبان

منذ ساعة
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ظهور القائد الأعلى لحركة طالبان

وكالات (صدى):
شارك القائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زادة الذي لم يظهر رسميا في أي مناسبة منذ تعيينه في 2016، في تجمع في مدرسة قرآنية مساء السبت في قندهار بجنوب أفغانستان.

وقالت حكومة طالبان إن "هبة الله أخوند زاده ظهر في تجمع كبير في مدرسة دار العلوم الحكيمية الشهيرة وتحدث لمدة عشر دقائق إلى الجنود والتلاميذ البواسل"، كما ورد في تسجيل صوتي تناقلته حسابات لمسؤولين افغان.

ويُسمع في التسجيل الصوتي، صوت الملا اخوند زادة بشكل غير واضح وهو يتلو أدعية، حيث وصل إلى هذه المدرسة القرآنية في قندهار بموكب من سيارتين تحت حراسة مشددة جدا، ولم يُسمح بالتقاط صور له.

 

افغانستان
طالبان
أخونذ
قائد طالبان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18550
منذ 48 دقيقة
لا يسمح بالتقاط صور فوتوغرافية له.. أظنه يجهل معنى فوغرافيك

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أحدث التعليقات

قرم
كووك تعليقك زي وجهك يا عنصري يامقيت. فعلن إن العلوم بحاجة لمثل هذا اليوتيوبر المستنير بالشهرة فهو أفضل من دعم وزارة وأفضل من فكر...
مطر الاسود
درب تصد ما ترد
مطر الاسود
حقا من يعمل المعروف في غير اهله يضرس بانياب ويوسم بميسم , بالله لو كنتم تكدون على كلب لكان طمر فيه المعروف
المهم
تغرف من الفلوس وتطلع بكره بكلام
كووووك5586
شبع النعمة الصنيفرة

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