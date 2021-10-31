"الحصيني" يتوقع هطول أمطار على عدد من المناطق

الرياض (صدى):
توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس خلال الـ24 ساعة القادمة، من اليوم الأحد 3/25 حتى صباح الاثنين 1443/3/26هـ.
وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن من المتوقع أجواء معتدلة نسبياً نهارا ومن لطيفة تميل إلى البرودة فجراً على معظم المناطق، فضلًا عن وجود أمطار متفرقة متوقعة على أجزاء من الشمالية والجوف وتبوك وغرب العيص وأجزاء من الباحة وعسير وجازان.
ومن جانبه، توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من الجوف وشمالي الحدود الشمالية وأجزاء متفرقة من منطقة تبوك، كما تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة.
وأضاف "المسند" أنه متوقع اليوم أن تنشط الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من غربي الوسطى، وشرقي المنطقة الغربية.