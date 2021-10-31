نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. طلال مداح في حوار للتاريخ: محمد عبده الوحيد الذي يطربني

منذ 9 ساعات
2074
2
بالفيديو.. طلال مداح في حوار للتاريخ: محمد عبده الوحيد الذي يطربني

أميرة خالد (صدى):
تحدث الفنان الراحل طلال مداح، عن الفنان محمد عبده خلال لقاء تلفزيوني نادر معه في برنامج "من الألف إلى الياء".

وأوضح طلال مداح، في اللقاء التلفزيوني الذي أعادت بثه قناة "ماسبيرو زمان"، أن المنافسة بينه وبين محمد عبده مستمرة، لافتًا إلى أنه سبقه في الظهور بـ7 سنوات، مضيفًا أن محمد عبده يضع في أغانيه من خياله وذاتيته، كما أن الفرقة التي تعمل معه تخرج له أعماله بشكل طيب فضلًا عن عمل "بروفات" كافية.

وأشار الفنان الراحل إلى أن محمد عبده يختار "الجمل الموسيقية" بعناية شديدة، مؤكدًا أنه يحب أن يسمعه، قائلًا: "أحب أسمع محمد عبده وأحب أغانيه عمومًا هو الوحيد من زملائي الذي يطربني بصرف النظر عن المنافسة".

وجاء لقاء طلال مداح في برنامج "من الألف إلى الياء" على التلفزيون المصري ما بين نهاية الثمانينيات إلى مطلع التسعينيات من القرن الماضي تقريبًا، فيما البرنامج من تقديم المذيع المصري الشهير طارق حبيب.

محمد عبده
طلال مداح
غناء
فن ومشاهير
ماسبيرو زمان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137448
منذ 10 ساعات
الله يرحمك يا ابا عبد الله برحمته الواسعه ويسكنك فسيح جناته .. آمين ..
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1959
منذ ساعة
الله يغفر له ويرحمه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Z
يمكن يقصد حفلة شمس بالعراق😂
زائر
الهلال يقول الاعب من الزمالك والاهلي يقولون الاعب عاطل وجاي من الترجي هههههههههههه اجل هناك شي غامض
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
درباح
مجزرة مين شكلك عايش بكوكب ثاني
بلبل البحر
أحسنت.. {ولا تنسوا الفضل بينكم}

أخر الأخبار

"تدهور اقتصادي وجمود سياسي"..لبنان ينهار تحت عبء الأزمات
"تدهور اقتصادي وجمود سياسي"..لبنان ينهار تحت عبء الأزمات
منذ 15 ثانية 1002
قريبا.. "حمو بيكا" في البوليفارد
قريبا.. "حمو بيكا" في البوليفارد
منذ 19 دقيقة 112
غموض في اختفاء مواطن يعاني اعتلالات نفسية بجدة
غموض في اختفاء مواطن يعاني اعتلالات نفسية بجدة
منذ 30 دقيقة 1092
موسم الرياض.. قرار هام بخصوص ربط التذاكر بتوكلنا
موسم الرياض.. قرار هام بخصوص ربط التذاكر بتوكلنا
منذ 52 دقيقة 1282
آل زلفة: "حزب الله" الآمر الناهي الوحيد في لبنان
آل زلفة: "حزب الله" الآمر الناهي الوحيد في لبنان
منذ ساعة 1137
لبنان.. انهيار تاريخي لليرة بعد قرارات المملكة
لبنان.. انهيار تاريخي لليرة بعد قرارات المملكة
منذ ساعة 1276
عبدالحليم حافظ في موسم الرياض
عبدالحليم حافظ في موسم الرياض
منذ ساعة 257
ميلان يخطف فوزا مثيرا من روما
ميلان يخطف فوزا مثيرا من روما
منذ ساعتين 1194
اعتراض وتدمير مسيّرة حوثية اٌطلقت تجاه خميس مشيط
اعتراض وتدمير مسيّرة حوثية اٌطلقت تجاه خميس مشيط
منذ ساعتين 1236
إطلاق نار في حفل زواج يقود عريسًا للتحقيق بالرياض
إطلاق نار في حفل زواج يقود عريسًا للتحقيق بالرياض
منذ ساعتين 1369