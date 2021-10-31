بالفيديو.. طلال مداح في حوار للتاريخ: محمد عبده الوحيد الذي يطربني

أميرة خالد (صدى):
تحدث الفنان الراحل طلال مداح، عن الفنان محمد عبده خلال لقاء تلفزيوني نادر معه في برنامج "من الألف إلى الياء".
وأوضح طلال مداح، في اللقاء التلفزيوني الذي أعادت بثه قناة "ماسبيرو زمان"، أن المنافسة بينه وبين محمد عبده مستمرة، لافتًا إلى أنه سبقه في الظهور بـ7 سنوات، مضيفًا أن محمد عبده يضع في أغانيه من خياله وذاتيته، كما أن الفرقة التي تعمل معه تخرج له أعماله بشكل طيب فضلًا عن عمل "بروفات" كافية.
وأشار الفنان الراحل إلى أن محمد عبده يختار "الجمل الموسيقية" بعناية شديدة، مؤكدًا أنه يحب أن يسمعه، قائلًا: "أحب أسمع محمد عبده وأحب أغانيه عمومًا هو الوحيد من زملائي الذي يطربني بصرف النظر عن المنافسة".
وجاء لقاء طلال مداح في برنامج "من الألف إلى الياء" على التلفزيون المصري ما بين نهاية الثمانينيات إلى مطلع التسعينيات من القرن الماضي تقريبًا، فيما البرنامج من تقديم المذيع المصري الشهير طارق حبيب.