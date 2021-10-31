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"يوتيوبر" يجمع مليون دولار في 28 ساعة للأسر اللاجئة

منذ ساعة
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"يوتيوبر" يجمع مليون دولار في 28 ساعة للأسر اللاجئة

خالد الظفيري (صدى):
تمكن اليوتيوبر الكويتي الشهير بـ"أبو فلة"، من جمع مليون دولار أمريكي، لدعم أكثر من 5 آلاف أسرة لاجئة، بحملة كان قد أطلقها لهذا الغرض.

وقال أبو فلة على حسابه في "تويتر" : "الحمد لله دائما وابدا، شكرا لكل شخص دعم البث من دعاء أو نشر أو تبرع، ربي يجعلها بميزان حسناتنا أجمعين.. الحمد لله جبنا المليون".

وكان أبو فلة قد أوضح قائلا: "بمناسبة وصولي الـ20 مليون (متابع)، قررت نسوي حملة متابعين أبو فلة لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة خلال فصل الشتاء..نجمع مبلغ 1 مليون دولار ببث مباشر على قناتي باليوتيوب غدا يوم الجمعة ساعة 8 مساء..أدري المبلغ جد كبير.. بس بإذن الله قادرين عليه. وتذكر..الدال على الخير كفاعله".

 

يوتيوب
تبرع
يوتيوبر
الأسر اللاجئة
أبو فلة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18550
منذ 35 دقيقة
والله .. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم .. والله

إن العلوم بحاجة لمثل هذا اليوتيوبر المستنير بالشهرة فهو أفضل من دعم وزارة وأفضل من فكر وزير وربما مستدير
و١حد
و١حد عدد التعليقات : 14
منذ 34 دقيقة
ماشاء الله عليك قسم بالله انتي الي تستحق الدعم بارك الله فيك
كووووك5586
كووووك5586 عدد التعليقات : 1
منذ 17 دقيقة
شبع النعمة الصنيفرة
قرم
قرم عدد التعليقات : 508
منذ 5 دقائق
كووك تعليقك زي وجهك يا عنصري يامقيت.
فعلن إن العلوم بحاجة لمثل هذا اليوتيوبر المستنير بالشهرة فهو أفضل من دعم وزارة وأفضل من فكر وزير وربما مستدير.
اما اشكالك ومن على تفكيرهم فهم من يرجعون بالناس الى الوراء بتفكيرهم العنصري والقبلي المقيت.
على الاقل هو عنصر مهم في تأدية الخير.
ومافيه داعي ان مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه كان عبدا وحبشي.
فهل انت افضل منه ايها العنصري.

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أحدث التعليقات

قرم
كووك تعليقك زي وجهك يا عنصري يامقيت. فعلن إن العلوم بحاجة لمثل هذا اليوتيوبر المستنير بالشهرة فهو أفضل من دعم وزارة وأفضل من فكر...
مطر الاسود
درب تصد ما ترد
مطر الاسود
حقا من يعمل المعروف في غير اهله يضرس بانياب ويوسم بميسم , بالله لو كنتم تكدون على كلب لكان طمر فيه المعروف
المهم
تغرف من الفلوس وتطلع بكره بكلام
كووووك5586
شبع النعمة الصنيفرة

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