"يوتيوبر" يجمع مليون دولار في 28 ساعة للأسر اللاجئة

خالد الظفيري (صدى):
تمكن اليوتيوبر الكويتي الشهير بـ"أبو فلة"، من جمع مليون دولار أمريكي، لدعم أكثر من 5 آلاف أسرة لاجئة، بحملة كان قد أطلقها لهذا الغرض.
وقال أبو فلة على حسابه في "تويتر" : "الحمد لله دائما وابدا، شكرا لكل شخص دعم البث من دعاء أو نشر أو تبرع، ربي يجعلها بميزان حسناتنا أجمعين.. الحمد لله جبنا المليون".
وكان أبو فلة قد أوضح قائلا: "بمناسبة وصولي الـ20 مليون (متابع)، قررت نسوي حملة متابعين أبو فلة لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة خلال فصل الشتاء..نجمع مبلغ 1 مليون دولار ببث مباشر على قناتي باليوتيوب غدا يوم الجمعة ساعة 8 مساء..أدري المبلغ جد كبير.. بس بإذن الله قادرين عليه. وتذكر..الدال على الخير كفاعله".