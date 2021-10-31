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إجراء اختبارات المتوسطة والثانوي عن بُعد

منذ 5 ساعات
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إجراء اختبارات المتوسطة والثانوي عن بُعد

الرياض (صدى):
كشفت مصادر عن أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، عن بعد.

وذكرت المصادر أن تكون الاختبارات عن بُعد، على الرغم من العودة الحضورية للطلاب والطالبات في الفترة الماضية، حيث أن الوزارة حريصة على تفعيل منصة مدرستي التي حققت نجاحات مميزة منذ بدء تطبيق نظام التعليم عن بُعد، وفقًا لـ " عكاظ ".

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة بصدد وضع آلية محددة لأداء الاختبارات عن بُعد تعتمد على تحديد وقت محدد للاختبار في اليوم الدراسي خلال الفترة الرسمية لانطلاقتها.

ويذكر أنها ستبدأ بالاختبارات الشفهية اعتباراً من الأحد الـ9 من شهر ربيع الآخر القادم على أن تبدأ الاختبارات التحريرية للمواد المتبقية اعتباراً من يوم الأحد الموافق الـ16 من الشهر نفسه.

 

اختبارات
وزارة التعليم
الفصل الدراسي الأول
عن بعد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18551
منذ 5 ساعات
...........
خالد الربياوي
خالد الربياوي عدد التعليقات : 1334
منذ 24 دقيقة
مع الاسف الاختبارات عن بعد لاتقيس مستوى الطالب معظم الطلاب يحصلون على الدرجة النهاية بمساعدة أولياء الامور اذا قلتم بسبب المرض تكون عن بعد اشاركم الرأى غير ذلك نحن في الميدان

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه ماخذ في نفسه مقلب هذا المعتووه ...
ابو محمد 😎 ✍️
................وعبيدهم في العراق ...^^
د محمد ماجد بخش
الميناء مفتوح لهم يستوردون أو يولدون غيرها من خلال رحم البحر الأحمر ورحم بحر العرب ومن خلال حدود اليمن مع جيرانها المحايدين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يقويكم وينصركم على عدوكم يا جنود الحرمين الشريفين .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
الحنجرة السعودية الذهبية الأولى في استشعار قصائد الوله وآهات المشاعر

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