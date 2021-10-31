إجراء اختبارات المتوسطة والثانوي عن بُعد

الرياض (صدى):
كشفت مصادر عن أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، عن بعد.
وذكرت المصادر أن تكون الاختبارات عن بُعد، على الرغم من العودة الحضورية للطلاب والطالبات في الفترة الماضية، حيث أن الوزارة حريصة على تفعيل منصة مدرستي التي حققت نجاحات مميزة منذ بدء تطبيق نظام التعليم عن بُعد، وفقًا لـ " عكاظ ".
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة بصدد وضع آلية محددة لأداء الاختبارات عن بُعد تعتمد على تحديد وقت محدد للاختبار في اليوم الدراسي خلال الفترة الرسمية لانطلاقتها.
ويذكر أنها ستبدأ بالاختبارات الشفهية اعتباراً من الأحد الـ9 من شهر ربيع الآخر القادم على أن تبدأ الاختبارات التحريرية للمواد المتبقية اعتباراً من يوم الأحد الموافق الـ16 من الشهر نفسه.