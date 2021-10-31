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قصة سجين حاول الهروب من العدالة بانتحال شخصية وزميل دراسة يكشفه

منذ 6 ساعات
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قصة سجين حاول الهروب من العدالة بانتحال شخصية وزميل دراسة يكشفه

نايف السالم (صدى):
كشف مواطن يدعى "أبي إلياس"، قصة القبض عليه بعد محاولاته للهرب وانتحال شخصية ، وذلك رغم معرفته بصدور أمر بالقبض عليه، مبينا أنه حاول تعويض خسائره خلال فترة الهرب لتفادي إيقاف الخدمات، فكان مصيره السجن.

وقال المواطن خلال مشهد تمثيلي لقضيته أنه صدر أمر بالقبض عليه بعد تدهور موقفه من "إيقاف الخدمات" بسبب الشكاوى المتعلقة بالخسائر الجسيمة التي لحقت به في عمله، إلا أنه اختار أن يستمر في العمل، أملًا في أن يتمكن من تعويض خسائره.

وتابع أنه أثناء مروره بإحدى نقاط التفتيش، طلب أحد الضباط منه إبراز هويته، وهو ما أصابه بالتوتر الشديد، ليتم اصطحابه إلى القسم، مؤكدًا أنه لم يخبر السلطات بهويته الحقيقية.

وأضاف أن أحد العساكر بالقسم تعرف عليه، كونهما تزاملا في الدراسة بحائل، ليتم تحويله إلى النيابة العامة بتهمة انتحال شخصية الذي كان سببا في طول مدة السجن

وأشار المواطن إلى انه قضى 5 سنوات في السجن، موضحًا أنه حاول إقناع والدته بأن عقوبته هي السجن لمدة عامين، غير أنه صارحها في النهاية بأنه حصل على حكم بالسجن 10 سنوات، ثم تم تخفيضها لـ5 سنوات.

 

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حائل‎
قصة
العدالة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137400
منذ 39 دقيقة
المخالف يخالف ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه ماخذ في نفسه مقلب هذا المعتووه ...
ابو محمد 😎 ✍️
................وعبيدهم في العراق ...^^
د محمد ماجد بخش
الميناء مفتوح لهم يستوردون أو يولدون غيرها من خلال رحم البحر الأحمر ورحم بحر العرب ومن خلال حدود اليمن مع جيرانها المحايدين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يقويكم وينصركم على عدوكم يا جنود الحرمين الشريفين .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
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