الهريفي: الأمير خالد يثق في ناس لا ينقلون له الوضع الصحيح بالنصر

ماجد محمد (صدى):
أكد لاعب المنتخب والنصر السابق، فهد الهريفي، أن الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز العضو الداعم لنادي النصر، يثق في بعض الأشخاص ولكنهم لا ينقلون له وضع الفريق على حقيقته.
وقال فهد الهريفي: "الأمير خالد عاشق للنصر ولكنه يثق في ناس لا ينقلون الصورة له بالشكل السليم، وهي تكررت معه في القادسية عندما دعم القادسية وهبطت للدرجة الأولى".
وأضاف الهريفي: "إذا ما يكون حلقة الوصل ينقل بالطريقة السليمة وما يحتاجه الفريق ويشخص الواقع بتقارير في أمور كثيرة في كرة القدم"، متابعًا:" أنا متأكد إنه عاشق ويدفع".