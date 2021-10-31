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الهريفي: الأمير خالد يثق في ناس لا ينقلون له الوضع الصحيح بالنصر

منذ ساعتين
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الهريفي: الأمير خالد يثق في ناس لا ينقلون له الوضع الصحيح بالنصر

ماجد محمد (صدى):
أكد لاعب المنتخب والنصر السابق، فهد الهريفي، أن الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز العضو الداعم لنادي النصر، يثق في بعض الأشخاص ولكنهم لا ينقلون له وضع الفريق على حقيقته.

وقال فهد الهريفي: "الأمير خالد عاشق للنصر ولكنه يثق في ناس لا ينقلون الصورة له بالشكل السليم، وهي تكررت معه في القادسية عندما دعم القادسية وهبطت للدرجة الأولى".

وأضاف الهريفي: "إذا ما يكون حلقة الوصل ينقل بالطريقة السليمة وما يحتاجه الفريق ويشخص الواقع بتقارير في أمور كثيرة في كرة القدم"، متابعًا:" أنا متأكد إنه عاشق ويدفع".

 

 

النصر
فهد الهريفي
دوري المحترفين
الأمير خالد بن فهد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18550
منذ 31 دقيقة
Hahaha

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أحدث التعليقات

قرم
كووك تعليقك زي وجهك يا عنصري يامقيت. فعلن إن العلوم بحاجة لمثل هذا اليوتيوبر المستنير بالشهرة فهو أفضل من دعم وزارة وأفضل من فكر...
مطر الاسود
درب تصد ما ترد
مطر الاسود
حقا من يعمل المعروف في غير اهله يضرس بانياب ويوسم بميسم , بالله لو كنتم تكدون على كلب لكان طمر فيه المعروف
المهم
تغرف من الفلوس وتطلع بكره بكلام
كووووك5586
شبع النعمة الصنيفرة

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