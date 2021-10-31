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آلية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

منذ 45 دقيقة
1576
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آلية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

الرياض (صدى):
أوضح ديوان المظالم، اليوم الأحد، آلية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، وفقًا للمادة 45 من نظام المرافعات أمام المحكمة الإدارية العليا.

وذكر ديوان المظالم أنه يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو من يمثله لدى محكمة الاسستئناف الإدارية، التي أصدرت الحكم وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى.

وأضاف : وأن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المعترض عليع وملخصًا عنه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات الاعتراض ولايجوز التمسك بسبب من أسباب للاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة.

وتابع : فالأسباب المبينية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها وإن أبدى المعترض سببا للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها.

 

ديوان المظالم
اعتراض
المحكمة الإدارية العليا
رفع دعوى

التعليقات

الزراي
الزراي عدد التعليقات : 1
منذ 12 دقيقة
والله اذا انظلمت من شخصية نافذة أو جهة حكومية ابي الجأ لله عز وجل ينتقم لي يوم القيامة وأدعي عليه ماني برايح لكم وابي ابلعها واسكت مثل شخصية نافذه اعتدت على جزء من أرضي اللي مالكها بصك شرعي وبلعتها وسكتت وبعت أرضي بأبخس الأثمان وأفتكيت من الحنش هو وعوده

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أحدث التعليقات

راجع لقدام
كله منك يا البليهي
السامرالحربي
الهريفي موقفه واضح ومفهوم عاد كلامه غلط صح ما يخصني .. لكن فؤاد أنور ليه ما يسوي زي الهريفي وينشغل مع ناديه الشباب فيه...
قرم
عنصريه وقبليه مقيته!!
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
البليهي مالة دخل ركز الراية في خرق مرسول بارك ومشى ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
راجع لقدام
كله منك يا البليهي وش سويت فينا

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