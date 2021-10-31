إحباط تهريب 39 ألف حبة "كبتاجون‎‎" بالتعاون بين المملكة والبحرين

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية، بالتعاون والتنسيق مع شؤون الجمارك والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة، من ضبط تهريب طردَيْن يحتويان على 39.070 حبة من مادة الكبتاجون المخدرة.
وأفادت الإدارة البحرينية، أنه إثر تلقي معلومات بذلك الشأن، وبعد إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، تم ضبط الطردَيْن الواردَيْن بمطار البحرين الدولي، وتم السماح بإرسالهما إلى المملكة في إطار عملية التسليم المراقب.
وأكدت أنه تم القبض على الشخصَيْن المعنيَّيْن باستلام الطردَيْن في الرياض، فيما يأتي ذلك في إطار دعم التعاون الأمني الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات.