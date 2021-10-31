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إحباط تهريب 39 ألف حبة "كبتاجون‎‎" بالتعاون بين المملكة والبحرين

منذ 7 ساعات
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إحباط تهريب 39 ألف حبة "كبتاجون‎‎" بالتعاون بين المملكة والبحرين

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية، بالتعاون والتنسيق مع شؤون الجمارك والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة، من ضبط تهريب طردَيْن يحتويان على 39.070 حبة من مادة الكبتاجون المخدرة.

وأفادت الإدارة البحرينية، أنه إثر تلقي معلومات بذلك الشأن، وبعد إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، تم ضبط الطردَيْن الواردَيْن بمطار البحرين الدولي، وتم السماح بإرسالهما إلى المملكة في إطار عملية التسليم المراقب.

وأكدت أنه تم القبض على الشخصَيْن المعنيَّيْن باستلام الطردَيْن في الرياض، فيما يأتي ذلك في إطار دعم التعاون الأمني الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات.

 

الرياض
المملكة
مكافحة المخدرات
البحرين
الكبتاجون
مطار البحرين الدولي

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10478
منذ 7 ساعات
الحمد لله انه تم القبض عليهم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137400
منذ ساعة
الحمد لله الذي احبط مخططهم ورد كيدهم في نحورهم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه ماخذ في نفسه مقلب هذا المعتووه ...
ابو محمد 😎 ✍️
................وعبيدهم في العراق ...^^
د محمد ماجد بخش
الميناء مفتوح لهم يستوردون أو يولدون غيرها من خلال رحم البحر الأحمر ورحم بحر العرب ومن خلال حدود اليمن مع جيرانها المحايدين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يقويكم وينصركم على عدوكم يا جنود الحرمين الشريفين .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
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