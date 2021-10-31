العلامات الأولى للإصابة بالجلطة الدماغية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الدكتورة تاتيانا مانيفيتش، أخصائية طب الأعصاب، أن العلامات الأولى للإصابة بجلطة دماغية، هي الصداع الشديد وخللا في التفكير والكلام و"الابتسامة الملتوية" وصعوبة المشي؛ حيث عند ظهور هذه العلامات أو بعضها من الضروري استدعاء الطبيب ووضع المصاب في الفراش وتوفير الهواء النقي له.
وقالت مانيفيتش، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الجلطة الدماغية الموافق 29 أكتوبر، أنه "يمكن أن يكون الصداع الشديد وصعوبة التفكير والنطق، وضعف الأطراف، حيث لا يمكن للشخص رفع كلتا يديه معا، والشعور بالدوار، وصعوبة المشي واضطرابات وصعوبة في الرؤية وخدر في الوجه والأطراف العليا والسفلى من علامات الجلطة الدماغية".
وأوضحت أن العلامة الواضحة للجلطة الدماغية هي تشوهة الوجه أو ما يسمى بـ "الابتسامة الملتوية"؛ فإذا لوحظت هذه العلامة عند الشخص، يجب نقله فورا إلى أقرب مستشفى. وعند تقديم المساعدة الطبية الأولية للمصاب يجب توفير الهواء النقي له، وإذا كان ضغطه 140 على 90 يجب إعطاؤه الدواء اللازم لتخفيضه بعد التأكد من أنه لم يتناول هذا الدواء وليست له آثار جانبية.