فؤاد أنور يهاجم الهريفي لهجومه على لاعبي النصر ثم يعود وينتقدهم

ماجد محمد (صدى):
خرج اللاعب السابق فؤاد أنور، لينتقد مستوى لاعبي النصر في مباراتهم الأخيرة، رغم ما حدث بينه وبين لاعب النصر والمنتخب السابق فهد الهريفي من مشادة شديدة اللهجة بسبب انتقاد الأخير للاعبين.
وانتقد فؤاد أنور، لاعبي النصر، في مقطع فيديو تداولته وكالات أنباء عالمية منها روسيا اليوم ثم عاد وحذفه لاحقًا؛ حيث اعترف بـ"سوء أداء اللاعبين وتغييرات المدرب غير المفهومة"، رغم الخلاف الذي اندلع بينه وبين الهريفي بسببهم.
وكانت "صدى" قد انفردت بنشر النقاش الحاد الذي دار بين نجمي النصر، وتناولت رد فؤاد أنور على الهريفي، بعد تعليقه على تعادل النصر مع الفيحاء بهدف لكل منهما؛ حيث قال أنور ردًا على انتقاد الهريفي للاعبين: "أنت ورا ما تحترم نفسك ولا تبيني قدام الناس أعطيك على رأسك".
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