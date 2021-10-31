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فؤاد أنور يهاجم الهريفي لهجومه على لاعبي النصر ثم يعود وينتقدهم

منذ 5 ساعات
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فؤاد أنور يهاجم الهريفي لهجومه على لاعبي النصر ثم يعود وينتقدهم

ماجد محمد (صدى):
خرج اللاعب السابق فؤاد أنور، لينتقد مستوى لاعبي النصر في مباراتهم الأخيرة، رغم ما حدث بينه وبين لاعب النصر والمنتخب السابق فهد الهريفي من مشادة شديدة اللهجة بسبب انتقاد الأخير للاعبين.

وانتقد فؤاد أنور، لاعبي النصر، في مقطع فيديو تداولته وكالات أنباء عالمية منها روسيا اليوم ثم عاد وحذفه لاحقًا؛ حيث اعترف بـ"سوء أداء اللاعبين وتغييرات المدرب غير المفهومة"، رغم الخلاف الذي اندلع بينه وبين الهريفي بسببهم.

وكانت "صدى" قد انفردت بنشر النقاش الحاد الذي دار بين نجمي النصر، وتناولت رد فؤاد أنور على الهريفي، بعد تعليقه على تعادل النصر مع الفيحاء بهدف لكل منهما؛ حيث قال أنور ردًا على انتقاد الهريفي للاعبين: "أنت ورا ما تحترم نفسك ولا تبيني قدام الناس أعطيك على رأسك".

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فؤاد أنور يرد على الهريفي 

النصر
فهد الهريفي
دوري المحترفين
الفيحاء
فؤاد أنور

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 509
منذ 4 ساعات
وش خليت للمراهقين وقليلين العقل!!
÷ذا تهديد وسب على العلن!!
ياليت الهريفي يشتكيه ويخليه يتأدب هالشايب المتشبب!
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2853
منذ 26 دقيقة
حيلهم بينهم البقراوية بعدين فؤاد انور وش وضعة وش عندك انت شبابي وذنب للنصر اقول رح جدد الإقامة والا ارجع مقديشو

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه شرح عملي وتطبيقي، عن مفهوم مقولة:-((حوسة المرير)).
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عندما يركض المتين،فهذا يعني إنه سيخسر النزال،لذى يجب البحث عن حل أفضل ن ذالك..
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يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييف. هذا المخلوق، إلى إين منه سيكون المفر،، لا هروب يفيد ولا تسلق شجر يفيد ولا سباحة تفيد.
أبو خالد إبن سمومة
الله ينزل الخير، ويكتب الخير، ويغيث البلاد والعباد..
ع. س. ع
ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية

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