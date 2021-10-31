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الهريفي يهاجم تاليسكا: البرازيليين ملوك التمثيل

منذ 4 ساعات
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الهريفي يهاجم تاليسكا: البرازيليين ملوك التمثيل

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب النصر والمنتخب السابق فهد الهريفي، على تغريدات محترف النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا والتي أشعلت أزمة داخل أروقة نادي النصر.

وقال فهد الهريفي، خلال "space" على تويتر: "تاليسكا يغرد الساعة 2 في الليل فهذا أجنبي ولكن إذا تكلمنا يزعلوا الجمهور.. فيه لاعب محترف يغرد الساعة 2 في الليل! حطه تحت الضغط وحسسه بالمسؤولية الريتويتات ترى يدرون عنها خاصةً البرازيليين".

وأضاف الهريفي، معربًا عن استياءه: "ما أبغى أشبههم بناس تانيين.. البرازيليين دول ملك التمثيل والادعاءات، خله تحت ضغط يطلع لك كل شيء عنده.. تحسسه بالعظمة والاكتفاء ما هيعطيك علشان كدا يتمشى في الملعب".

وتابع نجم النصر:" ترى يدري بموضوع الريتويتات والمتابعة والأشياء هذي.. في السابق كان هناك إداريين يخلونك تحت الضغط قناتهم لما يقابلك وأنت نجم فوق ما يسلم عليك وما يقولك شكرًا لأنه يعرف متى يقولها لك نهاية الموسم مو إذا فزت الآن أعطيك 50 ألف أو 100 ألف مكافآت!".

وكانت "صدى" قد تناولت حديث لاعب النصر عبد الفتاح عسيري،ه عن وجود أفضلية لدى المدربين بالاعتماد على اللاعب الأجنبي أكثر من المحلي حتى وإن كان الأجنبي في أسوأ حالاته الفنية؛ ليعلق عليه تاليسكا برد أغضب البعض ثم عاد وحذف تغريدته بعد ذلك.

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النصر
فهد الهريفي
دوري المحترفين
عبدالفتاح عسيري
تاليسكا

التعليقات

الخالدي
الخالدي عدد التعليقات : 76
منذ 51 دقيقة
ما نبغى نكثر الكلام الآسيوية صعبه قويه

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أحدث التعليقات

قرم
كووك تعليقك زي وجهك يا عنصري يامقيت. فعلن إن العلوم بحاجة لمثل هذا اليوتيوبر المستنير بالشهرة فهو أفضل من دعم وزارة وأفضل من فكر...
مطر الاسود
درب تصد ما ترد
مطر الاسود
حقا من يعمل المعروف في غير اهله يضرس بانياب ويوسم بميسم , بالله لو كنتم تكدون على كلب لكان طمر فيه المعروف
المهم
تغرف من الفلوس وتطلع بكره بكلام
كووووك5586
شبع النعمة الصنيفرة

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