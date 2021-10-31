مقتدى الصدر يطالب إيران بعدم التدخل في الشأن العراقي

وكالات (صدى):
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، جميع الدول الى سحب يدها فوراً من التدخل بالشأن العراقي، قاصدًا إيران.
وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" : "تصلنا اخبار مؤكدة بتدخلات اقليمية بالشأن العراقي الانتخابي والضغط على الكتل والجهات السياسية من اجل مصالح خارجية".
وأضاف : ومن هنا أدعو جميع الدول ذات التدخلات الواضحة إلى سحب يدها فورًا كما انني رفضت التحاور معهم، فعلى الكتل عدم اللجوء إليهم وإدخالهم في شوؤننا الداخلية فنحن عراقيون ونحل مشاكلنا فيما بيننا حصرًا.
وتابع : ففي تدخلهم وإدخالهم إهانة للعراق وشعبه واستقلاله وهيبته وسياديته.