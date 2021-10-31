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مقتدى الصدر يطالب إيران بعدم التدخل في الشأن العراقي

منذ 16 ساعة
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مقتدى الصدر يطالب إيران بعدم التدخل في الشأن العراقي

وكالات (صدى):
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، جميع الدول الى سحب يدها فوراً من التدخل بالشأن العراقي، قاصدًا إيران.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" : "تصلنا اخبار مؤكدة بتدخلات اقليمية بالشأن العراقي الانتخابي والضغط على الكتل والجهات السياسية من اجل مصالح خارجية".

وأضاف : ومن هنا أدعو جميع الدول ذات التدخلات الواضحة إلى سحب يدها فورًا كما انني رفضت التحاور معهم، فعلى الكتل عدم اللجوء إليهم وإدخالهم في شوؤننا الداخلية فنحن عراقيون ونحل مشاكلنا فيما بيننا حصرًا.

وتابع : ففي تدخلهم وإدخالهم إهانة للعراق وشعبه واستقلاله وهيبته وسياديته.

 

العراق
إيران
مقتدى الصدر
الشأن العراقي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18554
منذ 14 ساعة
لا يا .. !!
ابوعيسى
ابوعيسى عدد التعليقات : 1
منذ 17 دقيقة
على مين تلعب هههههه انت تطلب من إيران عدم التدخل ههههه حتى تستوي الطبخه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137444
منذ 11 دقيقة
مادخل إيران منذ البدايه إلا انت وأمثالك ، مثل من يدعي انه حكيم وهو ابعد مايكون عن الحكمه ، وامثالكم من عبيد المجوس الكثير ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماهو الكل يرقص ويهز ويبوس ويمز ويهتز ، ويش معنى سميه ...؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مادخل إيران منذ البدايه إلا انت وأمثالك ، مثل من يدعي انه حكيم وهو ابعد مايكون عن الحكمه ، وامثالكم من عبيد المجوس الكثير...
سعد
لو تاخذ دورة املاء وتعبير يكون افضل والله
رااايق
فنانه من اهل الفن ** فلا حرج في ذلك ** اغدي مربى فراولة ** ههههههههههههه

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