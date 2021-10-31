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كشخة السبعينات.. جدة عام 1977م
منذ ساعة
612
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137385
منذ 49 دقيقة
يحق لك تكشخ يا ابو الشبااب ..
بندر
عدد التعليقات : 4
منذ 15 دقيقة
حسب موديل الكاديلاك فهي سنة 1976م
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أحدث التعليقات
قرم
وش خليت للمراهقين وقليلين العقل!! ÷ذا تهديد وسب على العلن!! ياليت الهريفي يشتكيه ويخليه يتأدب هالشايب المتشبب!
Zoolعالمي
موسيقار ايام الكوره كانت شربات والله الغيره معميه قلبك من تاليسكا الموسيقار الحقيقي يا طقها والحقها
قرم
الاثنين تحفه وتقيلين دم بصراحهز بس فؤاد انور غلط بزياده في الكلام ‘ هذا تهديد علني يا عموو فوفو انتبه! فعلن فيه ناس صغار...
بندر
حسب موديل الكاديلاك فهي سنة 1976م
عابر سبيل
جمهور الفيحاء امس بعد نهاية المباراة رددو : الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية صارت ماركة نصراوية مسجلة هههههههههههههههههههه
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