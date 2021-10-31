جمال عارف لعسيري: "انت ماذا قدمت في الاتحاد والأهلي والنصر؟"

طلال الغامدي (صدى):
استنكر الإعلامي الرياضي جمال عارف، تصريحات لاعب النصر عبد الفتاح عسيري، وحديثه عن وجود أفضلية لدى المدربين بالاعتماد على اللاعب الأجنبي أكثر من المحلي.
وقال عارف في تعليقه على تصريحات عسيري: "سعودي وأجنبي!، هذه كرة قدم واحتراف، انت ماذا قدمت كلاعب في الاتحاد والأهلي والنصر".
وكان عسيري قد أثار الجدل بتصريحاته بعد التعادل أمام الفيحاء 1-1 ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قائلا: "أنا جاهز 100% لإكمال المباراة، خروجي كان قرار المدرب، لا أريد الحديث عن المدرب لكن اللاعب الأجنبي في جميع الأندية السعودية يحصل على فرص كبيرة ولا يخرج من الملعب، بعكس اللاعب السعودي".
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