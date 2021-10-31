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جمال عارف لعسيري: "انت ماذا قدمت في الاتحاد والأهلي والنصر؟"

منذ 4 ساعات
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جمال عارف لعسيري: "انت ماذا قدمت في الاتحاد والأهلي والنصر؟"

طلال الغامدي (صدى):
استنكر الإعلامي الرياضي جمال عارف، تصريحات لاعب النصر عبد الفتاح عسيري، وحديثه عن وجود أفضلية لدى المدربين بالاعتماد على اللاعب الأجنبي أكثر من المحلي.

وقال عارف في تعليقه على تصريحات عسيري: "سعودي وأجنبي!، هذه كرة قدم واحتراف، انت ماذا قدمت كلاعب في الاتحاد والأهلي والنصر".

وكان عسيري قد أثار الجدل بتصريحاته بعد التعادل أمام الفيحاء 1-1 ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قائلا: "أنا جاهز 100% لإكمال المباراة، خروجي كان قرار المدرب، لا أريد الحديث عن المدرب لكن اللاعب الأجنبي في جميع الأندية السعودية يحصل على فرص كبيرة ولا يخرج من الملعب، بعكس اللاعب السعودي".

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النصر
جمال عارف
دوري المحترفين
عبدالفتاح عسيري

التعليقات

ابوخالد
ابوخالد عدد التعليقات : 13
منذ 23 دقيقة
عبدالفتاح لاعب دايما مصاب ماقدمه مع الاهلي فقط ٣٠ في الميه وفي النصر ١٠ في الميه ويتضجر ولكن تاليسكا نفس الوضع والمقصود حمدالله ومحاباته

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أحدث التعليقات

راجع لقدام
كله منك يا البليهي
السامرالحربي
الهريفي موقفه واضح ومفهوم عاد كلامه غلط صح ما يخصني .. لكن فؤاد أنور ليه ما يسوي زي الهريفي وينشغل مع ناديه الشباب فيه...
قرم
عنصريه وقبليه مقيته!!
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
البليهي مالة دخل ركز الراية في خرق مرسول بارك ومشى ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
راجع لقدام
كله منك يا البليهي وش سويت فينا

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