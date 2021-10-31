بيتروس: حمدالله أفضل من ارتدى الرقم "9" في الدوري السعودي

نواف السالم (صدى):
صرح البرازيلي بيتروس لاعب نادي النصر السابق، بأنه يعتبر المملكة بيته الثاني، متمنيا أن يكون قد فعل ما يمكنه لمصلحة النادي وتقدمه.
وقال بيتروس خلال برنامج "كورة": "السعودية بيتي الثانية ، شاكر ومقدر للجميع وأتمنى أن اكون شخصًا عملت كل ما يمكنني للنادي والجماهير".
وحول إمكانية عودته لصفوف النصر من جديد، قال: "لا نعلم ماذا سيحدث، قد أعود هنا لمساعدة النصر و أحصل على الإقامة الدائمة لن تتخلصوا مني سريعًا".
واعتبر بيتروس أن عبد الرزاق حمدالله أفضل لاعب ارتدى قميص رقم 9 في دوري المحترفين، وأنه أحد أفضل المهاجمين الذين قابلهم خلال وجوده في المملكة.
وأضاف: "حمد الله لاعب رائع ولا يتورط في المشاكل، وعندما تواجهه أي مشكلة يسجل الأهداف ويُسكت الجميع".