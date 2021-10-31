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بيتروس: حمدالله أفضل من ارتدى الرقم "9" في الدوري السعودي

منذ ساعة
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بيتروس: حمدالله أفضل من ارتدى الرقم "9" في الدوري السعودي

نواف السالم (صدى):
صرح البرازيلي بيتروس لاعب نادي النصر السابق، بأنه يعتبر المملكة بيته الثاني، متمنيا أن يكون قد فعل ما يمكنه لمصلحة النادي وتقدمه.

وقال بيتروس خلال برنامج "كورة": "السعودية بيتي الثانية ، شاكر ومقدر للجميع وأتمنى أن اكون شخصًا عملت كل ما يمكنني للنادي والجماهير".

وحول إمكانية عودته لصفوف النصر من جديد، قال: "لا نعلم ماذا سيحدث، قد أعود هنا لمساعدة النصر و أحصل على الإقامة الدائمة لن تتخلصوا مني سريعًا".

واعتبر بيتروس أن عبد الرزاق حمدالله أفضل لاعب ارتدى قميص رقم 9 في دوري المحترفين، وأنه أحد أفضل المهاجمين الذين قابلهم خلال وجوده في المملكة.

وأضاف: "حمد الله لاعب رائع ولا يتورط في المشاكل، وعندما تواجهه أي مشكلة يسجل الأهداف ويُسكت الجميع".

النصر
دوري المحترفين
عبدالرزاق حمدالله
بيتروس

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2552
منذ ساعة
هههههههه يمدح المدير مباشرة -- يمكن يسويلة عقد جديد واقامة دائمه
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2187
منذ 55 دقيقة
بتروس سوء الاخلاق
شيء طبيعي يمدح سوء الاخلاق حمد الله
افضل لاعب ومكينة الهداف
فالاخير
دوري وسوبر
قوميز على سوء مستواه
دوري مرتين
كاس الملك
دوري ابطال اسيا
هداف الدوري
هداف ابطال اسيا
كلن على حسب طموح ناديه

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أحدث التعليقات

الحزين
حليهم بينهم بنو قواطي
ناصر
انت من قالوا تليسكا موسيقار وانت شابن على العالمي
ابو عمير
جو بنو زعيق ابو سطول يحللون
ابو عمار
اوكي
ناصر
قضيتو من حمد الله رحتو لاتليسكا اعلام اخر زمن مرتزقه

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