وزير الخارجية: لا نتدخل في لبنان.. وهيمنة وكلاء إيران سبب الأزمة

الرياض (صدى):
صرح وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بأنه ليست هناك أزمة مع لبنان، بل هناك "أزمة في لبنان" بسبب هيمنة وكلاء إيران.
وأكد الأمير فيصل أن لبنان بحاجة إلى إصلاح شامل يعيد له سيادته وقوته ومكانته في العالم العربي، مضيفا: "هيمنة حزب الله على النظام السياسي في لبنان تقلقنا وتجعل التعامل مع لبنان غير ذي جدوى"، مؤكدا أن المملكة لا تتدخل في لبنان ولا تملي عليه شيئا، بحسب العربية.
وأوضح سموه أن السعودية ستدعم أي جهود نحو إصلاح شامل يعيد إلى لبنان مكانته في العالم العربي، لافتا إلى أن الحوار مستمر مع الشركاء الدوليين بشأن لبنان.