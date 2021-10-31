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وزير الخارجية: لا نتدخل في لبنان.. وهيمنة وكلاء إيران سبب الأزمة

منذ 20 دقيقة
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وزير الخارجية: لا نتدخل في لبنان.. وهيمنة وكلاء إيران سبب الأزمة

الرياض (صدى):
صرح وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بأنه ليست هناك أزمة مع لبنان، بل هناك "أزمة في لبنان" بسبب هيمنة وكلاء إيران.

وأكد الأمير فيصل أن لبنان بحاجة إلى إصلاح شامل يعيد له سيادته وقوته ومكانته في العالم العربي، مضيفا: "هيمنة ‏حزب الله على النظام السياسي في لبنان تقلقنا وتجعل التعامل مع لبنان غير ذي جدوى"، مؤكدا أن المملكة لا تتدخل في لبنان ولا تملي عليه شيئا، بحسب العربية.

وأوضح سموه أن السعودية ستدعم أي جهود نحو إصلاح شامل يعيد إلى لبنان مكانته في العالم العربي، لافتا إلى أن الحوار مستمر مع الشركاء الدوليين بشأن لبنان.

ايران
المملكة
لبنان
وزير الخارجية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54711
منذ 5 دقائق
وكلاء ايران هم سبب الازمات في لبنان والعراق واليمن انتهاء بسوريا التي تحولت الى خراب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي ايش المشكله
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه
عندما يغيب المساء
المهم الكل يمسك حده
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
وكلاء ايران هم سبب الازمات في لبنان والعراق واليمن انتهاء بسوريا التي تحولت الى خراب

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