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محمد العنزي : التعامل الخاص لحمدالله تسبب بمشاكل داخل الفريق النصراوي
منذ 13 ساعة
1674
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التعليقات
نصراوي سابق
عدد التعليقات : 6
منذ 32 دقيقة
دائما محمد العنزي عند هزيمة النصر يخرج لنا بمبررات وأعذار لفريقه المتهالك واصبح الوضع أسطوانة متكرره بكل مباراة . النصر لن يفوز أو يحصل على بطولة . انتهى الوضع وعادت حليمة لعادتها القديمة هذا الوضع متكرر منذ تاسيس النصر زيفوا تاريخ تاسيس النصر وزيفوا بطولات النصر وجعلوا له بطولات نقية وغير نقية . ولا تنسوا ابو خرقة الصرامي اللي ما يخجل ولا يستحي .
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ههههههههههههههههههههههههههههههههههه شرح عملي وتطبيقي، عن مفهوم مقولة:-((حوسة المرير)).
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ع. س. ع
ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية
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