أصوات بمنزل مهجور تقود للعثور على طفلة مقيدة منذ سنوات

القاهرة (صدى):
قادت أصوات غريبة، تخرج من منزل مهجور في إحدى قرى مصر، للعثور على طفلة مقيدة منذ 3 سنوات، بعدما قرر الأهالي التسلل للمنزل لمعرفة مصدر تلك الأصوات.
ووجد الأهالي الطفلة مقيدة بسلاسل حديدية داخل حجرة مظلمة وحولها بعض الأطعمة والشرب، فأبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور.
وتم نقل الطفلة إلى مستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، فيما تم إلقاء القبض على والدها، الذي تبين أنه قام بتقييد طفلته وادعى طوال 3 سنوات أنها سافرت إلى محافظة القاهرة.
وأفادت الطفلة بأن والدها قيدها كذلك لمنعها من الخروج والذهاب لوالدتها، وذلك لانفصالهما منذ فترة كبيرة.