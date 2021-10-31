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أصوات بمنزل مهجور تقود للعثور على طفلة مقيدة منذ سنوات

منذ ساعة
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أصوات بمنزل مهجور تقود للعثور على طفلة مقيدة منذ سنوات

القاهرة (صدى):
قادت أصوات غريبة، تخرج من منزل مهجور في إحدى قرى مصر، للعثور على طفلة مقيدة منذ 3 سنوات، بعدما قرر الأهالي التسلل للمنزل لمعرفة مصدر تلك الأصوات.

ووجد الأهالي الطفلة مقيدة بسلاسل حديدية داخل حجرة مظلمة وحولها بعض الأطعمة والشرب، فأبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور.

وتم نقل الطفلة إلى مستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، فيما تم إلقاء القبض على والدها، الذي تبين أنه قام بتقييد طفلته وادعى طوال 3 سنوات أنها سافرت إلى محافظة القاهرة.

وأفادت الطفلة بأن والدها قيدها كذلك لمنعها من الخروج والذهاب لوالدتها، وذلك لانفصالهما منذ فترة كبيرة.

مصر
منوعات
الشرطة المصرية
منزل مهجور

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54711
منذ 16 دقيقة
حسبي الله على والدها الحقير
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83426
منذ 6 دقائق
حسبنا الله ونعم الوكيل

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي ايش المشكله
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه
عندما يغيب المساء
المهم الكل يمسك حده
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
وكلاء ايران هم سبب الازمات في لبنان والعراق واليمن انتهاء بسوريا التي تحولت الى خراب

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