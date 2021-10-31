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براتب 7 آلاف.. تدريب ثم توظيف بشركة "المراعي" في الخرج

منذ 8 ساعات
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براتب 7 آلاف.. تدريب ثم توظيف بشركة "المراعي" في الخرج

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن معهد الصناعات الغذائية عن فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل التدريبي الثاني لعام 2020-2021 في شركة المراعي في محافظة الخرج.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 80% فأعلى "مسار علمي"، واجتياز الفحص الطبي، وألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.

كما يشترط أن يكون حاصلا على درجة اختبار القدرات العامة "قياس" بنسبة 65% فأعلى، ولم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية "هدف"، وأن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.

ويحصل المتدرب على مكافأة شهرية 3,000 ريال، فيما تتراوح الرواتب من 5,500 - 7,300 ريال بعد التخرج، إضافة لشهادة دبلوم معتمدة، والتسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي.

التقديم

وظائف
الخرج
شركة المراعي
فرص عمل
معهد الصناعات الغذائية

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 161
منذ 3 ساعات
المراعي دايم تعلن عن هذه الدورات ولا تعقدها ... إعلانها وهم X وهم .
ماجد عبيد محمد المطيري
ماجد عبيد محمد المطيري عدد التعليقات : 1
منذ 28 دقيقة
وهل يتم التدريب يبداء حالما يتم قبول الفرد

وكم مدة التدريب

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه شرح عملي وتطبيقي، عن مفهوم مقولة:-((حوسة المرير)).
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يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييف. هذا المخلوق، إلى إين منه سيكون المفر،، لا هروب يفيد ولا تسلق شجر يفيد ولا سباحة تفيد.
أبو خالد إبن سمومة
الله ينزل الخير، ويكتب الخير، ويغيث البلاد والعباد..
ع. س. ع
ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية

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