براتب 7 آلاف.. تدريب ثم توظيف بشركة "المراعي" في الخرج

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن معهد الصناعات الغذائية عن فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل التدريبي الثاني لعام 2020-2021 في شركة المراعي في محافظة الخرج.
يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 80% فأعلى "مسار علمي"، واجتياز الفحص الطبي، وألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.
كما يشترط أن يكون حاصلا على درجة اختبار القدرات العامة "قياس" بنسبة 65% فأعلى، ولم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية "هدف"، وأن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.
ويحصل المتدرب على مكافأة شهرية 3,000 ريال، فيما تتراوح الرواتب من 5,500 - 7,300 ريال بعد التخرج، إضافة لشهادة دبلوم معتمدة، والتسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي.
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