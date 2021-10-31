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ابنة نشوى مصطفى تتعرض للتحرش

منذ ساعة
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ابنة نشوى مصطفى تتعرض للتحرش

القاهرة (صدى):
كشفت وزارة الداخلية المصري، ملابسات تعرض ابنة الفنانة نشوى مصطفى، للتحرش اللفظي أثناء قيادتها السيارة.

وأوضحت الوزارة أن ابنة الفنانة نشوى مصطفى تعرضت للتحرش من قبل مستقلي إحدى سيارات النقل، ولدى تصويرها لهم قام أحدهم بالإشارة بأفعال خادشة للحياء.

وأشارت إلى أنه تم تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص، وبمواجهتهم أنكروا التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى، وأكدوا أن الأمر كان خلافا مروريا، وأنهم أشاروا لها بأصابعهم، كما ظهر بالفيديو المتداول، بعدما شاهدوها تصور السيارة بهاتفها.

وادعى المتهمون الذين يجرى التحقيق معهم إنهم يتبعون شركة توزيع مواد غذائية، وحدث خلاف مروري مع ابنة الفنانة، مؤكدين عدم علمهم بهويتها.

مصر
منوعات
تحرش
نشوى مصطفى

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54702
منذ 51 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
كلها كم يوم وترجع الواردات كالعاده احنا ولبنان صبه رده
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تمادي لبنان يحتاج اوقفه صارمه المشكله يغلطون ونسامح وترجع العلاقات ويغلطون ونسامح وترجع العلاقات ويغلطون ونسامح وترجع العلاقات وصبه رده على ذا الحال إلى...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يانقلي إذا النقلي الي بجرول عند المستهلك يقرب لك باالله كلمه يخفض اسعار الحلويات والشوكولاته شوي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي

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