ابنة نشوى مصطفى تتعرض للتحرش

القاهرة (صدى):
كشفت وزارة الداخلية المصري، ملابسات تعرض ابنة الفنانة نشوى مصطفى، للتحرش اللفظي أثناء قيادتها السيارة.
وأوضحت الوزارة أن ابنة الفنانة نشوى مصطفى تعرضت للتحرش من قبل مستقلي إحدى سيارات النقل، ولدى تصويرها لهم قام أحدهم بالإشارة بأفعال خادشة للحياء.
وأشارت إلى أنه تم تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص، وبمواجهتهم أنكروا التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى، وأكدوا أن الأمر كان خلافا مروريا، وأنهم أشاروا لها بأصابعهم، كما ظهر بالفيديو المتداول، بعدما شاهدوها تصور السيارة بهاتفها.
وادعى المتهمون الذين يجرى التحقيق معهم إنهم يتبعون شركة توزيع مواد غذائية، وحدث خلاف مروري مع ابنة الفنانة، مؤكدين عدم علمهم بهويتها.