بالفيديو..نواف العقيدي يتورط في أزمة آسيوية بسبب مشاجرة عنيفة

ماجد محمد (صدى):
اعتدى نواف العقيدي، حارس مرمى نادي النصر ومنتخب السعودية الأولمبي، بالضرب على أحد لاعبي منتخب الكويت وهو الأمر الذي قد يعرض "العقيدي" للمعاقبة بشكل قاس.
وجاء ذلك بعد تدخل النجم الكويتي بشكل عنيف على مدافع "الأخضر الأولمبي" وهو الأمر الذي أغضب "العقيدي" فقام بضرب لاعب المنتخب الكويتي.
ومن المرجح أن يفتح الاتحاد الآسيوي تحقيقًا في الواقعة وإيقاف "العقيدي" لفترة طويلة أيضًا.
وكان الأخضر الأولمبي قد خسر بهدف مقابل اثنين أمام الكويت، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 سنة