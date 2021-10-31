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بالفيديو..نواف العقيدي يتورط في أزمة آسيوية بسبب مشاجرة عنيفة

منذ يوم
37447
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بالفيديو..نواف العقيدي يتورط في أزمة آسيوية بسبب مشاجرة عنيفة

ماجد محمد (صدى):
اعتدى نواف العقيدي، حارس مرمى نادي النصر ومنتخب السعودية الأولمبي، بالضرب على أحد لاعبي منتخب الكويت وهو الأمر الذي قد يعرض "العقيدي" للمعاقبة بشكل قاس.

وجاء ذلك بعد تدخل النجم الكويتي بشكل عنيف على مدافع "الأخضر الأولمبي" وهو الأمر الذي أغضب "العقيدي" فقام بضرب لاعب المنتخب الكويتي.

ومن المرجح أن يفتح الاتحاد الآسيوي تحقيقًا في الواقعة وإيقاف "العقيدي" لفترة طويلة أيضًا.

وكان الأخضر الأولمبي قد خسر بهدف مقابل اثنين أمام الكويت، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 سنة

 

النصر
كأس آسيا
الاتحاد الآسيوي
الأخضر الأولمبي
منتخب الكويت

التعليقات

ابو عمير
ابو عمير عدد التعليقات : 43
منذ يوم
وين الضرب ماشفنا شئ
ابو عمير
ابو عمير عدد التعليقات : 43
منذ يوم
وين الضرب ماشفنا شئ
ggg
ggg عدد التعليقات : 2
منذ يوم
عشانه نصراوي شوف التهويل في الخبر ماني شايف اي خبر
صحيفه منحطه وعنصرية
زائر
زائر عدد التعليقات : 1045
منذ يوم
طبيعي خريج مدرسة النصر للمضاربات والاعتداءات ...
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 751
منذ ساعة
مافي ضرب ولا شي كلها حصلت امام الحكم وحدها كرت اصفر
هذا يدف هذا وبس وفرقوهم الللاعبين

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
يا إلهي، ماذا يحدث في ذلك النادي"ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لو تفصخون الطواقي وتخلون المخ يتنفس هههههههههههههه اجل وش قالت يا إلهي، ماذا يحدث في ذلك النادي"...
اهلاوي جنوبي
تسجيل حمدي سليم باذن الله وما عجبك اشرب بحر
مشجع
كل الاندية لعيبتهم تنتهي عقودهم والاعلام يخبر بذلك ... الا لاعبي فريق الهلال زي المفكات ما احد يعلم متى تنتهي عقودهم !!!! عجبي
عقيل
خلصت المواضيع خلاص ؟
نجاة محمد
كيف يجئ و هو ممنوع من الغناء نهائيا في مصر لانه غاوي مشاكل بلطجي وكلمات اغانية مبتذلة يا رب تفشل حفلتة في الرياض

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