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الهريفي: ننشغل بالهلال ونقفل نادينا ونصراوي يردد: "قرقر واجد فائدة شوية"

منذ يوم
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الهريفي: ننشغل بالهلال ونقفل نادينا ونصراوي يردد: "قرقر واجد فائدة شوية"

نواف السالم (صدى):
طالب لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر السابق من محبي النصر عدم الانشغال بالهلال والاهتمام بناديهم.

وقال فهد الهريفي " ‏متى نترك الهلال والحكام واللجان وغيرها,ونهتم بنادينا وتخطيطه واستقطابه وتعيينه، بعد ذلك ننشد عدالة المنافسة ,الشكوه لله ".

وتابع "صحيح المحب يبي الثنتين لكننا بكل صدق فاقدينها كله ،الحقيقة لسنا أقوياء ولا نزداد قوة ، فأما نتعاون ونتفق على العمل السليم او نستسلم ونقفل نادينا .

وأضاف "‏نهتم بأمور ليس لنا قدرة عليها ,ونترك كياننا الذي يهمنا ونقدر عليه الفريق يحتاج مراجعه في بعض الأمور لاعبين أجانب ، تعين ، منع التدخلات ، و بتكاتفنا ( الصادق ) وبضغطنا ( الجماعي ) المجرد من المصالح والدغدغه يعود النصر أقوى ،أؤمن بأن قساوة المحب تصنع قوه و نصر".

وعلق معلق نصراوي على تغريدات الهريفي قائلا "قرقر وأجد فائدة شوية", ورد الاخير عليه حيث قال" هذا الذي ضيعنا عز الله ماكذبت يوم قلت".

النصر
الهلال
فهد الهريفي
دوري المحترفين

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2552
منذ يوم
ههههههههه كل النادي ومنسوبيه وجماهيره ولاعبينه -- قرقر واجد فايدة شوية
صابر
صابر عدد التعليقات : 13
منذ يوم
الفيحاء أقوى من الباطن
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2187
منذ يوم
البارح يتشمتون على تعادل الهلال
ومقطع كويلار زعلان على تغيير
اليوم تعادل الفيحاء فالدقائق الاخيره وكادا انريفوز ولكن حظ النصر بالتعادل
وتصريح عبدالفتاح الواضح الفاضح ان لايوجد احترافيه داخل النادي لما قال انا جاهز والمدرب اخرجني لاني محلي
فضحهم
ناصر
ناصر عدد التعليقات : 43
منذ 18 ساعة
انت من قالوا تليسكا موسيقار وانت شابن على العالمي
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة) عدد التعليقات : 3112
منذ 16 ساعة
المال لن يجعل من النصر هلال.
احمد
احمد عدد التعليقات : 1
منذ 57 دقيقة
الان بدأت بالمسار الصحيح اترك الهلال وانشغل بناديك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طينتكم واحده ، من تكلم ومن في صدره كتم ..
شبح
كلكم شلة وملة ابوكلب. كل هذا العصبية تقية عقيدة الدولار والمصالح. لكن الاتفاق والمبد واحد محاربة والحقد على الإسلام والمسلمين المملكة العربية السعودية والله...
احمد
الان بدأت بالمسار الصحيح اترك الهلال وانشغل بناديك
ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله يا جنود الحرمين الشريفين وسدد رميكم ونصركم على اعدائكم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ادبووه ..

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