ابنة أسامة نقلي تصور موسم الرياض من شرفتها..وآل الشيخ: لازم تدفع تذكره كل يوم

نايف السالم (صدى):
نشر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، السفير أسامة نقلي، صورة من فعاليات موسم الرياض، التقطتها ابنته "نور".
وقال السفير نقلي: "لقطة التقطتها ابنتي من شرفة منزلها المقابل للبوليفارد بالرياض الآن"، ليرد عليه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مازحا: "لازم تدفع تذكره كل يوم لنا، كويس انك قلت لنا".
وكان آل الشيخ أعلن تجاوز عدد زوار فعاليات موسم الرياض مليون زائر، خلال الأيام الماضية، قبل انطلاق فعالية منطقة البوليفارد، حيث سيشهد الافتتاح الكبير لمنطقة بوليفارد سيتي الرياض.
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