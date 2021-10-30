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ابنة أسامة نقلي تصور موسم الرياض من شرفتها..وآل الشيخ: لازم تدفع تذكره كل يوم

منذ ساعتين
1506
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ابنة أسامة نقلي تصور موسم الرياض من شرفتها..وآل الشيخ: لازم تدفع تذكره كل يوم

نايف السالم (صدى):
نشر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، السفير أسامة نقلي، صورة من فعاليات موسم الرياض، التقطتها ابنته "نور".

وقال السفير نقلي: "لقطة التقطتها ابنتي من شرفة منزلها المقابل للبوليفارد بالرياض الآن"، ليرد عليه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مازحا: "لازم تدفع تذكره كل يوم لنا، كويس انك قلت لنا".

وكان آل الشيخ أعلن تجاوز عدد زوار فعاليات موسم الرياض مليون زائر، خلال الأيام الماضية، قبل انطلاق فعالية منطقة البوليفارد، حيث سيشهد الافتتاح الكبير لمنطقة بوليفارد سيتي الرياض.

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الرياض
موسم الرياض
تركي ال الشيخ
البوليفارد
اسامة نقلي

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67004
منذ دقيقة
يانقلي
إذا النقلي الي بجرول عند المستهلك يقرب لك
باالله كلمه يخفض اسعار الحلويات والشوكولاته شوي

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
كلها كم يوم وترجع الواردات كالعاده احنا ولبنان صبه رده
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تمادي لبنان يحتاج اوقفه صارمه المشكله يغلطون ونسامح وترجع العلاقات ويغلطون ونسامح وترجع العلاقات ويغلطون ونسامح وترجع العلاقات وصبه رده على ذا الحال إلى...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يانقلي إذا النقلي الي بجرول عند المستهلك يقرب لك باالله كلمه يخفض اسعار الحلويات والشوكولاته شوي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي

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