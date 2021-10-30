فتاة لإلهام الفضالة: "من دون زوجك صورك حلوة".. والأخيرة ترد

خالد الظفيري (صدى):
نشر الفنان الكويتي شهاب جوهر صورة جمعته بزوجته الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، معلقا ببعض الكلمات الرومانسية.
وقال شهاب جوهر في تعليقه: "أصدق الهمسات هي ما تخرج من القلب إلى القلب .. فما الحب إلا اتصال بين روحين".
وعلقت إحدى المتابعات على الصورة موجهة حديثها لإلهام الفضالة، قائلة: "الهام من دون زوجكِ صوركِ حلوة، معه مدري ليه كأنكِ متضايقة بصور وجهكِ يعبر، معرف إذا من غيره أو منه بس بصور كإن فيكِ شيء".
ومن جانبها ردت الفضالة بقولها: "أكون بعز فرحتي ووناستي، من وين تشوفين شيء ما صار الحمد الله، ربي عوضني فيه ألف حمد وشكر".