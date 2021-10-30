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فتاة لإلهام الفضالة: "من دون زوجك صورك حلوة".. والأخيرة ترد

منذ 3 ساعات
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فتاة لإلهام الفضالة: "من دون زوجك صورك حلوة".. والأخيرة ترد

خالد الظفيري (صدى):
نشر الفنان الكويتي شهاب جوهر صورة جمعته بزوجته الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، معلقا ببعض الكلمات الرومانسية.

وقال شهاب جوهر في تعليقه: "أصدق الهمسات هي ما تخرج من القلب إلى القلب .. فما الحب إلا اتصال بين روحين".

وعلقت إحدى المتابعات على الصورة موجهة حديثها لإلهام الفضالة، قائلة: "الهام من دون زوجكِ صوركِ حلوة، معه مدري ليه كأنكِ متضايقة بصور وجهكِ يعبر، معرف إذا من غيره أو منه بس بصور كإن فيكِ شيء".

ومن جانبها ردت الفضالة بقولها: "أكون بعز فرحتي ووناستي، من وين تشوفين شيء ما صار الحمد الله، ربي عوضني فيه ألف حمد وشكر".

الكويت
فن
الهام الفضالة
شهاب جوهر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137379
منذ 3 ساعات
ملاااااغه ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54702
منذ 47 دقيقة
عجوز صورت مع زوجها والا بدونه

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
كلها كم يوم وترجع الواردات كالعاده احنا ولبنان صبه رده
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تمادي لبنان يحتاج اوقفه صارمه المشكله يغلطون ونسامح وترجع العلاقات ويغلطون ونسامح وترجع العلاقات ويغلطون ونسامح وترجع العلاقات وصبه رده على ذا الحال إلى...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يانقلي إذا النقلي الي بجرول عند المستهلك يقرب لك باالله كلمه يخفض اسعار الحلويات والشوكولاته شوي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي

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