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آل زلفة: تفجير المطارات تخصص ملالي إيران

منذ 17 دقيقة
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آل زلفة: تفجير المطارات تخصص ملالي إيران

عادل الحربي (صدى):
استنكر محمد بن عبد الله آل زلفة، عضو مجلس الشورى سابقا، التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار عدن أمس السبت.

وقال آل زلفة: "تفجير المطارات تخصص ملالي إيران وأذنابها في المنطقة، ما حدث في مطار عدن بعد عصر أمس يأتي ضمن سلسلة استهداف العديد من المطارات والموانئ في بلداننا العربية".

وأضاف: "تنشط أعمال الملالي وأذنابها التخريبية كلما اشتد الخناق على نظام الملالي أو على أذرعها في لبنان، والعراق، واليمن".

وكانت سيارة مفخخة انفجرت عند المدخل الخارجي لمطار عدن مستهدفة نقطة تفتيش أمنية قرب فندق بالمطار، ما أسفر عن مقتل 12 شخا وإصابة آخرين.

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عدن
اليمن
الملالي
مطار عدن
ال زلفة-ايران

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137376
منذ 5 دقائق
كلامك صح ..

.. انا برضه قلت هذا الكلام ، طواغيت إيران سبب كل مصيبه في الوطن العربي ماهو بس في اليمن ..
.. قاتلهم الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلامك صح .. .. انا برضه قلت هذا الكلام ، طواغيت إيران سبب كل مصيبه في الوطن العربي ماهو بس في اليمن .. .....
شمس الحقيقة
نجوم وكباتن وكبار على مستوى الاندية والمنتخب . وغيركم ستنر 9 مرات في مبارة واحدة على نفس رقم الفنيلة 9 .رقم قياسي ..
الزعيم ٢٠٢٢
ابغا اعرف المدرب تارك المفرج ومنزل جحفلي خلاص جحفلي ماقصر بس انتهى وقته
زعيم اااسيا
بصراحه الفيحاء كان يستحق نقاط المبارة لكن عامل الحظ وقف مع النصر تخيل تدفع مليارات الاسيويه صفر الرخصه صفر المحليه صفر ومدرجهم يردد ياعالمي...
زعيم اااسيا
الله يحفظك يابليهي بصراحه غرسة العلم فجرت قلوبهم وانطقت السنتهم

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