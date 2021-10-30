عادل الحربي (صدى):
استنكر محمد بن عبد الله آل زلفة، عضو مجلس الشورى سابقا، التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار عدن أمس السبت.
وقال آل زلفة: "تفجير المطارات تخصص ملالي إيران وأذنابها في المنطقة، ما حدث في مطار عدن بعد عصر أمس يأتي ضمن سلسلة استهداف العديد من المطارات والموانئ في بلداننا العربية".
وأضاف: "تنشط أعمال الملالي وأذنابها التخريبية كلما اشتد الخناق على نظام الملالي أو على أذرعها في لبنان، والعراق، واليمن".
وكانت سيارة مفخخة انفجرت عند المدخل الخارجي لمطار عدن مستهدفة نقطة تفتيش أمنية قرب فندق بالمطار، ما أسفر عن مقتل 12 شخا وإصابة آخرين.
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