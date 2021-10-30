جستنيه يظهر الحقيقة وراء سبب عدم حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على قرار لجنة استئناف تراخيص الأندية في رابطة المحترفين، بحرمان نادي الاتحاد من الرخصة الآسيوية.
وقال جستنيه: "ليس دفاعاً عن أنمار الحائلي، إنما إظهار الحقيقة حول أسباب عدم حصول الاتحاد الرخصة الاسيوية".
وتابع: "الاتحاد انتظر طويلاً تسليم الاتحاد العربي مكافأة حصوله على المركز الثاني بالبطولة العربية والإدارة أرسلت مجموعة خطابات للاتحاد العربي ولكن لم يرد أحد، تدخلت وزارة الرياضة ولكن في الوقت الضائع".
وكانت لجنة استئناف تراخيص الأندية أعلنت رفض الاستئناف المقدم من ناديي الاتحاد والنصر، وبالتالي عدم منحهما الرخصة الآسيوية.
وبناء على هذا القرار سيفتقد الاتحاد المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث سيشارك فريق التعاون بديلاً عنه في الملحق الآسيوي من النسخة المقبلة من البطولة.
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