طليقة مصطفى فهمي تكشف عن تصرف غريب له

القاهرة (صدى):
كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عن تصرف غريب من طليقها الفنان المصري مصطفى فهمي، قبل قرار طلاقها غيابيا.
واتهمت فاتن موسى طليقها مصطفى فهمي بأنه كان يسعى لإبعادها عن التواصل مع الجميع والضغط عليها، بعدما قام بإيقاف رقم هاتفها.
وأوضحت أنها تفاجأت خلال تواجدها في بيروت قبل أيام، بأن مصطفي فهمي قام بإيقاف رقم هاتفها الشخصي الذي تستخدمه وتتواصل من خلاله مع الجميع من مكتب إحدى شركات المحمول في مدينة الغردقة المصرية.
وأشارت إلى أن رقم هاتفها الشخصي مسجل باسم طليقها منذ زواجهما عام 2015، وهو ما مكنه من إيقافه بسهولة، لافتة إلى أن عملية الطلاق التي وصفتها بـ "الصدمة" اضطرتها إلى التواصل الدولي خارج بيروت حيث تقيم.
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