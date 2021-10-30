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طليقة مصطفى فهمي تكشف عن تصرف غريب له

منذ 4 ساعات
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طليقة مصطفى فهمي تكشف عن تصرف غريب له

القاهرة (صدى):
كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عن تصرف غريب من طليقها الفنان المصري مصطفى فهمي، قبل قرار طلاقها غيابيا.

واتهمت فاتن موسى طليقها مصطفى فهمي بأنه كان يسعى لإبعادها عن التواصل مع الجميع والضغط عليها، بعدما قام بإيقاف رقم هاتفها.

وأوضحت أنها تفاجأت خلال تواجدها في بيروت قبل أيام، بأن مصطفي فهمي قام بإيقاف رقم هاتفها الشخصي الذي تستخدمه وتتواصل من خلاله مع الجميع من مكتب إحدى شركات المحمول في مدينة الغردقة المصرية.

وأشارت إلى أن رقم هاتفها الشخصي مسجل باسم طليقها منذ زواجهما عام 2015، وهو ما مكنه من إيقافه بسهولة، لافتة إلى أن عملية الطلاق التي وصفتها بـ "الصدمة" اضطرتها إلى التواصل الدولي خارج بيروت حيث تقيم.

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مصر
فن
مصطفى فهمي
فاتن موسى
طلاق غيابي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137379
منذ ساعتين
ويش نستفيد من هذا الخبر .......بألف قبّاس.......!!؟
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54702
منذ 36 دقيقة
خلاص بأنه تم الطلاق فطبيعي ان يفصل الهاتف لانه بأسمه

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
كلها كم يوم وترجع الواردات كالعاده احنا ولبنان صبه رده
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يانقلي إذا النقلي الي بجرول عند المستهلك يقرب لك باالله كلمه يخفض اسعار الحلويات والشوكولاته شوي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب

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