الدغيثر: النصر نجا بأعجوبة

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الدغيثر، على مستوى فريق النصر، خلال مواجهة نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واعتبر الدغيثر أن النصر نجا من الهزيمة بأعجوبة، قائلا: " هاردلك للفيحاء، التعادل الذي كان بطعم الخسارة لهم وبطعم الفوز للنصر".
وأعرب الدغيثر عن استياءه من أداء لاعبي النصر، مؤكدا أن النصر يعاني من التخبط الإداري، قائلا: "ما في فكر إداري"، مستغربا الاستغناء عن اللاعبين السابقين بيتروس وامرابط في سبيل التعاقد مع فونيس موري والبرزايلي انسيلمو الذي لم يلعب كرة منذ عدة أشهر، مضيفا: "تخيل مسموح لك 7 أجانب، واليوم 3 اللي يلعبون فقط".
وكان التعادل الإيجابي قد حسم مواجهة النصر والفيحاء بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
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