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الدغيثر: النصر نجا بأعجوبة

منذ 13 ساعة
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الدغيثر: النصر نجا بأعجوبة

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الدغيثر، على مستوى فريق النصر، خلال مواجهة نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واعتبر الدغيثر أن النصر نجا من الهزيمة بأعجوبة، قائلا: " هاردلك للفيحاء، التعادل الذي كان بطعم الخسارة لهم وبطعم الفوز للنصر".

وأعرب الدغيثر عن استياءه من أداء لاعبي النصر، مؤكدا أن النصر يعاني من التخبط الإداري، قائلا: "ما في فكر إداري"، مستغربا الاستغناء عن اللاعبين السابقين بيتروس وامرابط في سبيل التعاقد مع فونيس موري والبرزايلي انسيلمو الذي لم يلعب كرة منذ عدة أشهر، مضيفا: "تخيل مسموح لك 7 أجانب، واليوم 3 اللي يلعبون فقط".

وكان التعادل الإيجابي قد حسم مواجهة النصر والفيحاء بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

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النصر
دوري المحترفين
الفيحاء
عبدالعزيز الدغيثر

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 27
منذ ساعة
النصر دائما ينجو بفعل الحكام وفي كل موسم والشواهد كثيرة لا تحصى ولا تعد من كثرتها !! قبل سنوات مضت كاد النصر ان يهبط الى الدرجة الاولى وسجل هدف تسلل واضح وانفذه الحكم من الهبوط !!
النصر فريق حواري ويظل حواري . هناك مثل : صعب على الحمار تقليد مشية الحصان
ناصح
ناصح عدد التعليقات : 1342
منذ 45 دقيقة
يا.زائر. تقول صعب على الحمار تقليد مشية الحصان,,,شيم الاخرين والا تراهم يبولون عليك لاتحتقر الاخرين اذا كنت رجال ولا اضن انك ذالك,,,
زائر
زائر عدد التعليقات : 27
منذ 38 دقيقة
ناصح واضح انك من جماعة ( أبو نفسية ) النصراويه
ناصح
ناصح عدد التعليقات : 1342
منذ 22 دقيقة
يا ,,زائر ,,,ماني من احدولاكن سخافة كتبتك تدل على عقليتك ارفق على حالك مانفعك احد قلت والا ماقلت تقول ابو نفسيه لاكنه واقف لكم,,,,,,,لذا هو محرقكم
,,

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أحدث التعليقات

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ههههههههههههههههههههههههههههههههههه شرح عملي وتطبيقي، عن مفهوم مقولة:-((حوسة المرير)).
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أبو خالد إبن سمومة
الله ينزل الخير، ويكتب الخير، ويغيث البلاد والعباد..
ع. س. ع
ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية

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