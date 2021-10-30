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فؤاد أنور يرد على الهريفي 

منذ ساعتين
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فؤاد أنور يرد على الهريفي 

ماجد محمد (صدى):
رد لاعب النصر السابق فؤاد أنور على لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق فهد الهريفي، بعد تعليقه على تعادل النصر مع الفيحاء بهدف لكل منهما.

وقال فؤاد أنور:"أنت ورا ما تحترم نفسك ولا تبيني قدام الناس أعطيك على رأسك".

وكان فهد الهريفي قال:"على الأقل أنا صادق معكم ومركز على تقويم فريقي وغيري كل تغريداته يترك كيانه ويذهب للأندية الأخرى".

وتابع: "أعرف ماتحبوني واللي يدغدغكم ويغشكم تحبونه.. أقلكم شيء أنا عذركم الوحيد لتغطية إخفاقاتكم.. ومن أول تغريدة وأنا موضح لك العلة.. بعدين الموسيقار تاليسكا هههه

النصر
فهد الهريفي
الفيحاء
فؤاد أنور
تاليسكا

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10474
منذ ساعة
دا تهديد و قذف يا فؤاد خليك في حالك و مع ناديك الشباب
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2185
منذ ساعة
الله يحفظك يابليهي
بصراحه غرسة العلم
فجرت قلوبهم وانطقت السنتهم
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 187
منذ 5 دقائق
نجوم وكباتن وكبار على مستوى الاندية والمنتخب .
وغيركم ستنر 9 مرات في مبارة واحدة على نفس رقم الفنيلة 9 .رقم قياسي ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلامك صح .. .. انا برضه قلت هذا الكلام ، طواغيت إيران سبب كل مصيبه في الوطن العربي ماهو بس في اليمن .. .....
شمس الحقيقة
نجوم وكباتن وكبار على مستوى الاندية والمنتخب . وغيركم ستنر 9 مرات في مبارة واحدة على نفس رقم الفنيلة 9 .رقم قياسي ..
الزعيم ٢٠٢٢
ابغا اعرف المدرب تارك المفرج ومنزل جحفلي خلاص جحفلي ماقصر بس انتهى وقته
زعيم اااسيا
بصراحه الفيحاء كان يستحق نقاط المبارة لكن عامل الحظ وقف مع النصر تخيل تدفع مليارات الاسيويه صفر الرخصه صفر المحليه صفر ومدرجهم يردد ياعالمي...
زعيم اااسيا
الله يحفظك يابليهي بصراحه غرسة العلم فجرت قلوبهم وانطقت السنتهم

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