فؤاد أنور يرد على الهريفي 

ماجد محمد (صدى):
رد لاعب النصر السابق فؤاد أنور على لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق فهد الهريفي، بعد تعليقه على تعادل النصر مع الفيحاء بهدف لكل منهما.
وقال فؤاد أنور:"أنت ورا ما تحترم نفسك ولا تبيني قدام الناس أعطيك على رأسك".
وكان فهد الهريفي قال:"على الأقل أنا صادق معكم ومركز على تقويم فريقي وغيري كل تغريداته يترك كيانه ويذهب للأندية الأخرى".
وتابع: "أعرف ماتحبوني واللي يدغدغكم ويغشكم تحبونه.. أقلكم شيء أنا عذركم الوحيد لتغطية إخفاقاتكم.. ومن أول تغريدة وأنا موضح لك العلة.. بعدين الموسيقار تاليسكا هههه