مصطفى الأغا: المملكة هي بيت العرب ولا تفرق بين جنسية وأخرى

دمشق (صدى):
علق الإعلامي السوري مصطفى الأغا على الأزمة التي أثارها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن والتي أساء فيها للمملكة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وقال "الأغا" في حديثه عن المملكة: "ثلاثين عام وانا أعمل في محطة سعودية ولكن بعيون عربية لم تفرق يوماً بين جنسية وأخرى".
وأضاف: "المملكة قدمت الدعم الإقتصادي والسياسي لكل ما هو عربي .. المملكة هي بيت العرب ولها منها كل الود والتقدير والإمتنان".
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد كشفت أن أنباء وردت لهم باستقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي اليوم من الحكومة اللبنانية.