نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مصطفى الأغا: المملكة هي بيت العرب ولا تفرق بين جنسية وأخرى

منذ ساعة
1566
7
مصطفى الأغا: المملكة هي بيت العرب ولا تفرق بين جنسية وأخرى

دمشق (صدى):
علق الإعلامي السوري مصطفى الأغا على الأزمة التي أثارها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن والتي أساء فيها للمملكة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وقال "الأغا" في حديثه عن المملكة: "ثلاثين عام وانا أعمل في محطة سعودية ولكن بعيون عربية لم تفرق يوماً بين جنسية وأخرى".

وأضاف: "المملكة قدمت الدعم الإقتصادي والسياسي لكل ما هو عربي .. المملكة هي بيت العرب ولها منها كل الود والتقدير والإمتنان".

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد كشفت أن أنباء وردت لهم باستقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي اليوم من الحكومة اللبنانية.

جورج قرداحي
التحالف
الحرب في اليمن
الحكومة اللبنانية
مصطفى الأغا
استقالة جورج قرداحي
وزير الإعلامي اللبناني

التعليقات

الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي عدد التعليقات : 31
منذ ساعة
والله شوبدا كلكم نفس الملة من للبنان وسوريا وفلسطين والأردن.

كلكم طقم صيني ضد الخليج والمملكة العربيه السعوديه
والتقية والباطن عقيدة عندكم واذا خلصت المصالح تسبون وتلعون.

الحين انت شبعان وتمدح طبيعي
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي عدد التعليقات : 31
منذ ساعة
والله شوبدا كلكم نفس الملة من للبنان وسوريا وفلسطين والأردن.

كلكم طقم صيني ضد الخليج والمملكة العربيه السعوديه
والتقية والباطن عقيدة عندكم واذا خلصت المصالح تسبون وتلعون.

الحين انت شبعان وتمدح طبيعي وخايف موت من فصلك من العمل

سبحان الله
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي عدد التعليقات : 31
منذ ساعة
والله شوبدا كلكم نفس الملة من للبنان وسوريا وفلسطين والأردن.

كلكم طقم صيني ضد الخليج والمملكة العربيه السعوديه
والتقية والباطن عقيدة عندكم واذا خلصت المصالح تسبون وتلعون.

الحين انت شبعان وتمدح طبيعي وخايف موت من فصلك من العمل

سبحان الله

والله الذي لا إله إلا هو
جماعتك بشركات مافيا عندنا شوفت العنصرية ومحاربة السعودي وتطفيشة من العمل والحقد والخيرات لكم. بتخطيط مؤامره قذرة منكم

والله طول عمري 40 سنة وأنا اشوفكم بعيوني بالقطاع الخاص القذر
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي عدد التعليقات : 31
منذ ساعة
والله شوبدا كلكم نفس الملة من للبنان وسوريا وفلسطين والأردن.

كلكم طقم صيني ضد الخليج والمملكة العربيه السعوديه
والتقية والباطن عقيدة عندكم واذا خلصت المصالح تسبون وتلعون.

الحين انت شبعان وتمدح طبيعي وخايف موت من فصلك من العمل

سبحان الله

والله الذي لا إله إلا هو
جماعتك بشركات مافيا عندنا شوفت العنصرية ومحاربة السعودي وتطفيشة من العمل والحقد والخيرات لكم. بتخطيط مؤامره قذرة منكم

والله طول عمري 40 سنة وأنا اشوفكم بعيوني بالقطاع الخاص القذر
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي عدد التعليقات : 31
منذ ساعة
والله شوبدا كلكم نفس الملة من للبنان وسوريا وفلسطين والأردن.

كلكم طقم صيني ضد الخليج والمملكة العربيه السعوديه
والتقية والباطن عقيدة عندكم واذا خلصت المصالح تسبون وتلعون.

الحين انت شبعان وتمدح طبيعي وخايف موت من فصلك من العمل

سبحان الله

والله الذي لا إله إلا هو
جماعتك بشركات مافيا عندنا شوفت العنصرية ومحاربة السعودي وتطفيشة من العمل والحقد والخيرات لكم. بتخطيط مؤامره قذرة منكم

والله طول عمري 40 سنة وأنا اشوفكم بعيوني بالقطاع الخاص القذر
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي عدد التعليقات : 31
منذ ساعة
والله شوبدا كلكم نفس الملة من للبنان وسوريا وفلسطين والأردن.

كلكم طقم صيني ضد الخليج والمملكة العربيه السعوديه
والتقية والباطن عقيدة عندكم واذا خلصت المصالح تسبون وتلعون.

الحين انت شبعان وتمدح طبيعي وخايف موت من فصلك من العمل

سبحان الله

والله الذي لا إله إلا هو
جماعتك بشركات مافيا عندنا شوفت العنصرية ومحاربة السعودي وتطفيشة من العمل والحقد والخيرات لكم. بتخطيط مؤامره قذرة منكم

والله طول عمري 40 سنة وأنا اشوفكم بعيوني بالقطاع الخاص القذر
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي عدد التعليقات : 31
منذ ساعة
والله شوبدا كلكم نفس الملة من للبنان وسوريا وفلسطين والأردن.

كلكم طقم صيني ضد الخليج والمملكة العربيه السعوديه
والتقية والباطن عقيدة عندكم واذا خلصت المصالح تسبون وتلعون.

الحين انت شبعان وتمدح طبيعي وخايف موت من فصلك من العمل

سبحان الله

والله الذي لا إله إلا هو
جماعتك بشركات مافيا عندنا شوفت العنصرية ومحاربة السعودي وتطفيشة من العمل والحقد والخيرات لكم. بتخطيط مؤامره قذرة منكم

والله طول عمري 40 سنة وأنا اشوفكم بعيوني بالقطاع الخاص القذر

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد
تالسكا افضل منك
ناقد رياضي
عبدالفتاح عسيري خدعك صفوان السويكت وانت خدعت ناديك الاهلي وسجلت في وقت غير مسموح فيه في مكه .وفي رمضان وهذه هي عقوبة الكذب وبكره...
الحكم
الي مزبلة التاريخ غير مؤسوف عليه!!
عندما يغيب المساء
خباله
عندما يغيب المساء
مو اول مره

أخر الأخبار

فؤاد أنور يرد على الهريفي 
فؤاد أنور يرد على الهريفي 
منذ 44 دقيقة 1834
تعرف على الأندية السعودية المشاركة في آسيا 2022
تعرف على الأندية السعودية المشاركة في آسيا 2022
منذ 56 دقيقة 1811
النصر والاتحاد يفشلون في الحصول على الرخصة الآسيوية
النصر والاتحاد يفشلون في الحصول على الرخصة الآسيوية
منذ ساعة 1580
الملحم لجماهير النصر بعد التعادل: الجواب باين من عنوانه 
الملحم لجماهير النصر بعد التعادل: الجواب باين من عنوانه 
منذ ساعة 1622
مصطفى الأغا: المملكة هي بيت العرب ولا تفرق بين جنسية وأخرى
مصطفى الأغا: المملكة هي بيت العرب ولا تفرق بين جنسية وأخرى
منذ ساعة 1566
شاهد.. مضيفة طيران تتعرض للضرب من قبل راكب على متن طائرة 
شاهد.. مضيفة طيران تتعرض للضرب من قبل راكب على متن طائرة 
منذ ساعة 714
أول تعليق من قطر على تصريحات "قرداحي" المسيئة للمملكة 
أول تعليق من قطر على تصريحات "قرداحي" المسيئة للمملكة 
منذ ساعة 2274
حارس النصر عن التعادل: الغيابات أثرت علينا
حارس النصر عن التعادل: الغيابات أثرت علينا
منذ ساعة 1453
رد مدرب النصر على استبدال عبدالفتاح عسيري 
رد مدرب النصر على استبدال عبدالفتاح عسيري 
منذ ساعة 2272
شاهد .. جماهير الفيحاء تردد :" الآسيوية صعبة قوية "
شاهد .. جماهير الفيحاء تردد :" الآسيوية صعبة قوية "
منذ ساعتين 1842