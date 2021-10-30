حارس النصر عن التعادل: الغيابات أثرت علينا

ماجد محمد (صدى):
تحدث وليد عبدالله حارس النصر، عن تعادل الفريق مع نظيره الفيحاء بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وقال "وليد" عن المباراة: "الغيابات أثرت علينا بكل تأكيد والمدرب بيدرو إيمانويل لم يكن يملك أي حلول هجومية".
وأضاف: "كنا نلعب على ملعب الفيحاء وهم فريق عنيد للغاية والدوري لا زال طويلًا وسنعود أقوى مما كنا".
و حسم التعادل الإيجابي مواجهة النصر والفيحاء بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين