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حارس النصر عن التعادل: الغيابات أثرت علينا

منذ ساعة
1453
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حارس النصر عن التعادل: الغيابات أثرت علينا

ماجد محمد (صدى):
تحدث وليد عبدالله حارس النصر، عن تعادل الفريق مع نظيره الفيحاء بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وقال "وليد" عن المباراة: "الغيابات أثرت علينا بكل تأكيد والمدرب بيدرو إيمانويل لم يكن يملك أي حلول هجومية".

وأضاف: "كنا نلعب على ملعب الفيحاء وهم فريق عنيد للغاية والدوري لا زال طويلًا وسنعود أقوى مما كنا".

و حسم التعادل الإيجابي مواجهة النصر والفيحاء بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وليد عبدالله
دوري المحترفين
حارس النصر
كأس الأمير محمد بن سلمان
تعادل النصر والفيحاء
مدينة المجمعة الرياضية

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10473
منذ ساعة
حتي لو فية غيابات بس الهدف دخل مرماك فهل كنت غايب انت كمان
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10473
منذ ساعة
حتي لو فية غيابات بس الهدف دخل مرماك فهل كنت غايب انت كمان
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2849
منذ ساعة
الآسيوية صعبة قوية
نصراوي سابق
نصراوي سابق عدد التعليقات : 1046
منذ 25 دقيقة
عذر أقبح من فعل إذا ارجعوا لوضعكم الطبيعي الدرجة الثانية أو الحواري

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أحدث التعليقات

محمد
تالسكا افضل منك
ناقد رياضي
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الحكم
الي مزبلة التاريخ غير مؤسوف عليه!!
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