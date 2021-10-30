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أول تعليق من قطر على تصريحات "قرداحي" المسيئة للمملكة 

منذ ساعة
2274
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أول تعليق من قطر على تصريحات "قرداحي" المسيئة للمملكة 

ماجد القزيز (صدى):
أعلنت دولة قطر عن استغرابها الشديد واستنكارها التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية.

وعدَّ المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم، هذا الموقف من وزير الإعلام اللبناني الجديد موقفاً غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حد سواء، مشيراً إلى أنه كان حريّا به عدم الزج بلبنان في أزمات خارجية.

وقال البيان: إن وزارة الخارجية تدعو الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء.

 

 

قطر
لبنان
وزارة الخارجية
جورج قرداحي
القضايا العربية

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10473
منذ ساعة
اي كلام منك غير مقبول
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10473
منذ ساعة
اي كلام منك غير مقبول
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10473
منذ ساعة
اي كلام منك غير مقبول
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137374
منذ ساعة
يا ويلهم .. لو سكتوا افض من هذا الرد ..

.. المثل قال // سكت دهراً ونطق كفراً ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137374
منذ ساعة
............لو سكتوا افضل ....^^
محمد
محمد عدد التعليقات : 5
منذ ساعة
هذا اللي قدورا يقولون اجل وين صلح العلا
بومزيد
بومزيد عدد التعليقات : 2
منذ 44 دقيقة
ليس مستغرب من قطر هذا التعليق المخجل فهم يتعاطفون مع الحوثيين ويسمونهم انصار الله واضح حركة النفاق من قطر

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أحدث التعليقات

محمد
تالسكا افضل منك
ناقد رياضي
عبدالفتاح عسيري خدعك صفوان السويكت وانت خدعت ناديك الاهلي وسجلت في وقت غير مسموح فيه في مكه .وفي رمضان وهذه هي عقوبة الكذب وبكره...
الحكم
الي مزبلة التاريخ غير مؤسوف عليه!!
عندما يغيب المساء
خباله
عندما يغيب المساء
مو اول مره

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