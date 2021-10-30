"الهريفي" ساخرًا: الموسيقار تاليسكا هههه

ماجد محمد (صدى):
علق فهد الهريفي لاعب النصر السابق والمنتخب السابق، على تعادل النصر مع نظيره الفيحاء بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وكتب "الهريفي" عبر حسابه على "تويتر": "على الاقل أنا صادق معكم ومركز على تقويم فريقي وغيري كل تغريداته يترك كيانه ويذهب للأندية الأخرى".
وأضاف: "أعرف ماتحبوني واللي يدغدغكم ويغشكم تحبونه.. اقلكم شي أنا عذركم الوحيد لتغطية اخفاقاتكم.. ومن أول تغريدة وأنا موضح لك العلة.. بعدين الموسيقار تاليسكا هههه".
و حسم التعادل الإيجابي مواجهة النصر والفيحاء بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.