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"الهريفي" ساخرًا: الموسيقار تاليسكا هههه

منذ ساعتين
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"الهريفي" ساخرًا: الموسيقار تاليسكا هههه

ماجد محمد (صدى):
علق فهد الهريفي لاعب النصر السابق والمنتخب السابق، على تعادل النصر مع نظيره الفيحاء بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وكتب "الهريفي" عبر حسابه على "تويتر": "على الاقل أنا صادق معكم ومركز على تقويم فريقي وغيري كل تغريداته يترك كيانه ويذهب للأندية الأخرى".

وأضاف: "أعرف ماتحبوني واللي يدغدغكم ويغشكم تحبونه.. اقلكم شي أنا عذركم الوحيد لتغطية اخفاقاتكم.. ومن أول تغريدة وأنا موضح لك العلة.. بعدين الموسيقار تاليسكا هههه".

و حسم التعادل الإيجابي مواجهة النصر والفيحاء بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر
فهد الهريفي
دوري المحترفين
الفيحاء
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
تعادل النصر والفيحاء

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10168
منذ ساعة
انت مسكين مصدق نفسك ** واشوف أكثرت تعليقاتك ** على فكرة واضحة غيرتك من تاليسكا ** هههههههههههههههههه *!!
محمد
محمد عدد التعليقات : 2
منذ 9 دقائق
تالسكا افضل منك

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أحدث التعليقات

محمد
تالسكا افضل منك
ناقد رياضي
عبدالفتاح عسيري خدعك صفوان السويكت وانت خدعت ناديك الاهلي وسجلت في وقت غير مسموح فيه في مكه .وفي رمضان وهذه هي عقوبة الكذب وبكره...
الحكم
الي مزبلة التاريخ غير مؤسوف عليه!!
عندما يغيب المساء
خباله
عندما يغيب المساء
مو اول مره

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