فستان شذى حسون يضعها في مرمى الانتقادات

بغداد (صدى):
أثارت الفنانة العراقية شذى حسون جدلاً واسعًا بسبب ارتدائها فستانًا جريئًا يبرز مفاتنها خلال مهرجان بغداد للغناء وهو الأمر الذي جعلها في مرمى الانتقادت.
ونشرت "حسون" الصور الخاصة بها في المهرجان معلقة عليها قائلة: "إطلالتي في مهرجان بغداد عاصمة الشباب العربي.
وارتدت "شذى" في مهرجان بغداد للغناء فستانًا يشبه فساتين الزفاف والذي لم ينل إعجاب الجماهير بسبب لونه مشيرين أنه غير مناسب لحضور المهرجان.
وجاء ذلك بعد أقل من 10 أيام من تعرضها للانتقادات بسبب فستانها الذي ارتدته في حفل مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة.