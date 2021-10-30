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فستان شذى حسون يضعها في مرمى الانتقادات

منذ 7 ساعات
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فستان شذى حسون يضعها في مرمى الانتقادات

بغداد (صدى):
أثارت الفنانة العراقية شذى حسون جدلاً واسعًا بسبب ارتدائها فستانًا جريئًا يبرز مفاتنها خلال مهرجان بغداد للغناء وهو الأمر الذي جعلها في مرمى الانتقادت.

ونشرت "حسون" الصور الخاصة بها في المهرجان معلقة عليها قائلة: "إطلالتي في مهرجان بغداد عاصمة الشباب العربي.

وارتدت "شذى" في مهرجان بغداد للغناء فستانًا يشبه فساتين الزفاف والذي لم ينل إعجاب الجماهير بسبب لونه مشيرين أنه غير مناسب لحضور المهرجان.

وجاء ذلك بعد أقل من 10 أيام من تعرضها للانتقادات بسبب فستانها الذي ارتدته في حفل مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة.

شذى حسون
المهرجانات
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان بغداد للغناء
إطلالة شذى حسون

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137379
منذ 5 ساعات
عالم صايعه ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54702
منذ 19 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يانقلي إذا النقلي الي بجرول عند المستهلك يقرب لك باالله كلمه يخفض اسعار الحلويات والشوكولاته شوي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه

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