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فجر السعيد تتحدى فناني لبنان المتواجدين حاليا في الرياض 

منذ ساعتين
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فجر السعيد تتحدى فناني لبنان المتواجدين حاليا في الرياض 

خالد الظفيري (صدى):
علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على تصريحات الفنانة اللبنانية إليسا التي هاجمت فيها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة للمملكة والإمارات.

وقالت فجر السعيد:"أتحدى كل فناني لبنان الذين كلوا وشربوا في موائد الخليج وكونوا ثرواتهم من فلوس الخليج، وبعضهم متواجد في الرياض حالياً لإحياء حفلات أن يكونوا بجرأة إليسا ويصرحوا تصريح واحد ضد قرداحي أو حزب الله".

وكانت إليسا شنت هجوما عل قرداحي، قائلة:"جورج قرداحي برقبتك مسؤولية بلد بكاملو من ورا تصريحات ما بتمثل سياسة لبنان ولا خطو ولا انتماءو. بتحب الأسد والحوثيين؟ روح لعندن وتروك لبنان بحالو إنت وحكومتك ومحورك كلو".

 

 

الرياض
لبنان
إليسا
جورج قرداحي
فجر السعيد
تصريحات

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10473
منذ ساعة
مع اني ما حب اليسا بس عجبتني في تصريحها ضد قرد داحي
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137374
منذ ساعة
يا بنت الاجواد حتى ولو نقدوا قرداحي علناً فهم في الخفا كلهم قرداحي ..
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83419
منذ 31 دقيقة
كلهم كذبه مو بس ذا

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أحدث التعليقات

محمد
تالسكا افضل منك
ناقد رياضي
عبدالفتاح عسيري خدعك صفوان السويكت وانت خدعت ناديك الاهلي وسجلت في وقت غير مسموح فيه في مكه .وفي رمضان وهذه هي عقوبة الكذب وبكره...
الحكم
الي مزبلة التاريخ غير مؤسوف عليه!!
عندما يغيب المساء
خباله
عندما يغيب المساء
مو اول مره

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