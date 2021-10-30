نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بـ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

منذ 6 ساعات
1516
1
ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بـ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

الرياض (صدى):
أجرى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأعرب ولي العهد خلال الاتصال عن شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن راشد على دعم الإمارات لطلب المملكة في استضافة إكسبو 2030، وما أبداه سمو نائب رئيس دولة الإمارات في هذا الشأن مما يؤكد متانة الشراكة والتعاون بين البلدين.

وقدم ولي العهد التهنئة لسمو نائب رئيس دولة الإمارات على ما يشهده إكسبو2020 من نجاح يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور وازدهار.

ولي العهد
الإمارات
الأمير محمد بن سلمان
حاكم دبي
محمد بن راشد آل مكتوم
إكسبو 2030

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67003
منذ ساعة
الإمارات خفضو رسوم الإقامات وخفضو رسوم تصاريح الاستثمار وصارت تستقطب المستثمرين الأجانب في الدول المجاوره
انتهزوا الفرصه ووضعو اغراءات ومميزات التأشيرات والإقامة
ياربعنا اصحو

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
اللهم امين جزاك الله خير اخ ابو محمد الله لايوريك مكروه وغالينك🤲
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
من الأفضل أن الواحد يقرأها بنفسه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
معقوله باقي في ناس ينضحك عليهم للحين 🤔
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لكنهم يستخدمون سياسة واحد يشد والثاني يرخي وواحد يسب والثاني يعتذر عرفو لنا
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
هذي مشكلتنا مع الناس نبتسم للوجه وننسى اليد الي تمتد علينا بسوء اكيد الأخ متزوج من لبنان يايامي لبنان شعب زناااااااط دعاوجه كلهم لاتقولي...

أخر الأخبار

جورج وسوف ووائل جسار في موسم الرياض
جورج وسوف ووائل جسار في موسم الرياض
منذ 21 دقيقة 96
صديقة تاليسكا تثير الجدل
صديقة تاليسكا تثير الجدل
منذ 28 دقيقة 1205
ابنة أسامة نقلي تصور موسم الرياض من شرفتها..وآل الشيخ: لازم تدفع تذكره كل يوم
ابنة أسامة نقلي تصور موسم الرياض من شرفتها..وآل الشيخ: لازم تدفع تذكره كل يوم
منذ 40 دقيقة 1268
تاليسكا يحذف رده على عسيري.. وتوقعات باشتعال أزمة داخل أروقة النصر
تاليسكا يحذف رده على عسيري.. وتوقعات باشتعال أزمة داخل أروقة النصر
منذ ساعة 1584
فتاة لإلهام الفضالة: "من دون زوجك صورك حلوة".. والأخيرة ترد
فتاة لإلهام الفضالة: "من دون زوجك صورك حلوة".. والأخيرة ترد
منذ ساعة 450
آل زلفة: تفجير المطارات تخصص ملالي إيران
آل زلفة: تفجير المطارات تخصص ملالي إيران
منذ ساعة 1248
رسميًا.. موسم الرياض يتجاوز المليون زائر
رسميًا.. موسم الرياض يتجاوز المليون زائر
منذ ساعتين 1271
جستنيه يظهر الحقيقة وراء سبب عدم حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية
جستنيه يظهر الحقيقة وراء سبب عدم حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية
منذ ساعتين 1667
طليقة مصطفى فهمي تكشف عن تصرف غريب له
طليقة مصطفى فهمي تكشف عن تصرف غريب له
منذ ساعتين 1246
الدغيثر: النصر نجا بأعجوبة
الدغيثر: النصر نجا بأعجوبة
منذ ساعتين 1668