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"استشاري": التفاخر بالشراء في مواقع التواصل هوس يحتاج لتأهيل نفسي

منذ 3 ساعات
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"استشاري": التفاخر بالشراء في مواقع التواصل هوس يحتاج لتأهيل نفسي

علي القحطاني (صدى):
تحدث الأخصائي النفسي والاجتماعي مشعل الحارثي، عن ما يقوم به البعض من التفاخر والتباهي بالشراء في وسائل التواصل الاجتماعي وهو الأمر الذي يشير لوجود مرض نفسي يحتاج إلى تأهيل.

وقال "الحارثي" في حديثه: "هوس الشراء هو اضطراب نفسي يسعى الشخص من خلاله إلى شراء السلع بشكل جنوني وغير مبرر وهو اضطراب سلوكي له تأثير سلبي على حياة الإنسان الاجتماعية والمالية والنفسية"، بحسب "الإخبارية".

وأضاف: "إذا كان اعتماد بشكل كبير ويسبب ضرر للشخص هنا نقول أن هنا الموضوع أصبح إدمان وهوس والأمر الآخر إذا أصبح هناك رغبة قهرية من داخله ويكون اضطراب وسواس قهري ويدخل هذا الأمر في بعض حالات ثنائي القطب".

وتابع: "هناك دراسات أشارت إلى وجود 5% تقريبًا من الذكور والإناث يكونون عرضة لهذا الاضطراب وتكون الإناث أكثر وهناك أسباب عديدة منها أسباب اجتماعية نتيجة عيش الشخص في بيئية تفضل التباهي والإبهار وقد يكون أسباب نفسية مثل الحرمان العاطفي في الطفولة".

 

وسواس قهري
الشراء بمواقع التواصل الاجتماعي
هوس الشراء
الحرمان العاطفي
أسباب نفسية
التأهيل النفسي

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83412
منذ ساعة
بعض الناس فيهم خباله

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
مشكور و ما قصرت
نجاة محمد
مشكور و ما قصرت
نجاة محمد
اكسر وراك زير اعان الله الشعب اللبناني
علي الغامدي
قطع راس الحيه الذنب لايران خراب الله وجماعته وطرده من لبنان هو ودواعش الفرس الانجاس يجب قطع راس الكلب نصر الله ودحر جماعته وذردهم...
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