"استشاري": التفاخر بالشراء في مواقع التواصل هوس يحتاج لتأهيل نفسي

علي القحطاني (صدى):
تحدث الأخصائي النفسي والاجتماعي مشعل الحارثي، عن ما يقوم به البعض من التفاخر والتباهي بالشراء في وسائل التواصل الاجتماعي وهو الأمر الذي يشير لوجود مرض نفسي يحتاج إلى تأهيل.
وقال "الحارثي" في حديثه: "هوس الشراء هو اضطراب نفسي يسعى الشخص من خلاله إلى شراء السلع بشكل جنوني وغير مبرر وهو اضطراب سلوكي له تأثير سلبي على حياة الإنسان الاجتماعية والمالية والنفسية"، بحسب "الإخبارية".
وأضاف: "إذا كان اعتماد بشكل كبير ويسبب ضرر للشخص هنا نقول أن هنا الموضوع أصبح إدمان وهوس والأمر الآخر إذا أصبح هناك رغبة قهرية من داخله ويكون اضطراب وسواس قهري ويدخل هذا الأمر في بعض حالات ثنائي القطب".
وتابع: "هناك دراسات أشارت إلى وجود 5% تقريبًا من الذكور والإناث يكونون عرضة لهذا الاضطراب وتكون الإناث أكثر وهناك أسباب عديدة منها أسباب اجتماعية نتيجة عيش الشخص في بيئية تفضل التباهي والإبهار وقد يكون أسباب نفسية مثل الحرمان العاطفي في الطفولة".