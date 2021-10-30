نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. جهود الأمن العام في القبض على المخالفين بمختلف مناطق المملكة

منذ 54 دقيقة
1103
1
بالفيديو.. جهود الأمن العام في القبض على المخالفين بمختلف مناطق المملكة

الرياض (صدى):
نشر الأمن العام مقطع فيديو يوثق فيه جهود الجهات الأمنية في القبض على المخالفين ومرتكبي جرائم السرقة والتحرش في مختلف مناطق المملكة.

وقبضت شرطة الرياض على مواطن تحرش بامرأة في أحد الأماكن العامة، أما في مكة المكرمة فتم ضبط مواطن قام بنقل 15 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية على طريق الساحل.

وضبطت شرطة الدمام 3 أشخاص قاموا بالسطو على المنازل والمحال التجارية وسرقة ما بداخلها، وقبضت الجهات الأمنية في تبوك على شخص تورط بالاعتداء على فتاة في أحد المرافق العامة.

وأوقفت شرطة الرياض ثلاثة مواطنين تورطوا بارتكاب عدة حوادث جنائية تمثلت في السطو على منازل ومرافق عامة.

أما في المدينة المنورة فتم القبض على مقيمان نشرا إعلانًا احتياليًا عن تعديل الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" إلى "محصن" مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وألقت شرطة جازان القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في جرائم ابتزاز واعتداء جنسي وضبط مقيم في بقيق قام بالسطو على سكن أحد العاملين في محطة وقود وسرقة مبلغ 130.000 ريال.

 

 

 

 

 

التحرش
شرطة الرياض
الأمن العام
الجهات الأمنية
اعتداء جنسي
جرائم السرقة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137357
منذ 47 دقيقة
الله يقويكم ويرحم والديكم يا رجال الأمن ، اينما كنتم ، يا حماة الوطن والمواطن ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عدالله
ابو محمد هذه صاحبة العدسات التي قبل اسبوع تقريباً 😂😂😂
عبدالله
ليتك تنقطنا بسكاتك يا نزار
ابو محمد 😎 ✍️
ادبوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين .. .. صاحب الرؤيا من المفترض يقول اللهم اجعله خير ، ولا يحدث بها...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ممتااز ..

أخر الأخبار

فيديو نادر للملك فهد مع جاك شيراك في فرنسا 
فيديو نادر للملك فهد مع جاك شيراك في فرنسا 
منذ دقيقة 1020
"استشاري": التفاخر بالشراء في مواقع التواصل هوس يحتاج لتأهيل نفسي
"استشاري": التفاخر بالشراء في مواقع التواصل هوس يحتاج لتأهيل نفسي
منذ 8 دقائق 1081
شاهد.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أصحاب محلات الكوافير وسط الشارع 
شاهد.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أصحاب محلات الكوافير وسط الشارع 
منذ 13 دقيقة 126
شاهد.. لحظة تفجير سيارة مفخخة خارج بوابة مطار عدن
شاهد.. لحظة تفجير سيارة مفخخة خارج بوابة مطار عدن
منذ 26 دقيقة 1175
شاهد.. قائد سيارة مستهتر يعكس طريقًا في جدة
شاهد.. قائد سيارة مستهتر يعكس طريقًا في جدة
منذ 35 دقيقة 1114
وظائف شاغرة في منشآت القطاع الخاص بالخرج
وظائف شاغرة في منشآت القطاع الخاص بالخرج
منذ 38 دقيقة 1126
سر غياب "الرميان" عن فعاليات "مستقبل الاستثمار"
سر غياب "الرميان" عن فعاليات "مستقبل الاستثمار"
منذ 39 دقيقة 1221
"الخضيري" يكشف حقيقة موز دودة الهيليكوباكتر
"الخضيري" يكشف حقيقة موز دودة الهيليكوباكتر
منذ 48 دقيقة 1344
بالفيديو.. جهود الأمن العام في القبض على المخالفين بمختلف مناطق المملكة
بالفيديو.. جهود الأمن العام في القبض على المخالفين بمختلف مناطق المملكة
منذ 54 دقيقة 1103
"الزكاة" تُعرف بالتعديلات المُحدثة على نموذج الإقرار الضريبي
"الزكاة" تُعرف بالتعديلات المُحدثة على نموذج الإقرار الضريبي
منذ 56 دقيقة 1136