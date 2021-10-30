بالفيديو.. جهود الأمن العام في القبض على المخالفين بمختلف مناطق المملكة

الرياض (صدى):
نشر الأمن العام مقطع فيديو يوثق فيه جهود الجهات الأمنية في القبض على المخالفين ومرتكبي جرائم السرقة والتحرش في مختلف مناطق المملكة.
وقبضت شرطة الرياض على مواطن تحرش بامرأة في أحد الأماكن العامة، أما في مكة المكرمة فتم ضبط مواطن قام بنقل 15 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية على طريق الساحل.
وضبطت شرطة الدمام 3 أشخاص قاموا بالسطو على المنازل والمحال التجارية وسرقة ما بداخلها، وقبضت الجهات الأمنية في تبوك على شخص تورط بالاعتداء على فتاة في أحد المرافق العامة.
وأوقفت شرطة الرياض ثلاثة مواطنين تورطوا بارتكاب عدة حوادث جنائية تمثلت في السطو على منازل ومرافق عامة.
أما في المدينة المنورة فتم القبض على مقيمان نشرا إعلانًا احتياليًا عن تعديل الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" إلى "محصن" مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وألقت شرطة جازان القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في جرائم ابتزاز واعتداء جنسي وضبط مقيم في بقيق قام بالسطو على سكن أحد العاملين في محطة وقود وسرقة مبلغ 130.000 ريال.