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سائق حافلة ينقذ أماً وطفلها من الانتحار
منذ 12 ساعة
1518
1
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التعليقات
غييييوووورررر
عدد التعليقات : 8648
منذ ساعة
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله
الحمد لله على نعمة الاسلام
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