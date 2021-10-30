بالفيديو.. إنارة موارد المياه في صحراء النفود بالليزر لإرشاد التائهين

الرياض (صدى):
نفذ الناشط البيئي محمد الشمري فكرة نوعية من أجل إرشاد التائهين والتقليل من حوادث الفقد في صحراء النفود وذلك عن طريق إنارة موارد المياه بالنفود الكبرى بأضواء الليزر.
وعن ذلك، قال "الشمري": "إنارة موارد المياه بالنفود الكبرى خاصة هناك حوادث كثيرة ففكرة الإنارة بهدف استدلال التائهين والمتعطلين لموارد النفود التي يوجد فيها بار الماء منها الأزلية ومنها الحديثة".
وتابع: "نفذت المبادرة في 11 مورد بين منطقتي حائل والجوف ويعتمد المشروع على إنارة الموارد بإضاءة الليزر المضيئة عبر الطاقة الشمسية"، بحسب قناة "إم بي سي".
واستكمل: "الموارد اللي استهدفناها 11 مورد 8 تبع منطقة الجوف و2 تبع منطقة الجوف وواحد تبع منطقة تبوك والإنارة هذه تحمي من الضياع وهى سبيل الخير ومن باب الاستدلال ولخدمة الزوار والمتنزهين