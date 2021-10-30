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فوضى على متن طائرة عراقية بعد ان غير الطيار مسار الرحله حتى يوصل صديقه
منذ 3 ساعات
1145
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137344
منذ 34 دقيقة
دام اذناب طواغيت ايران تحكمهم ،، فلا يستغرب اي عمل مشين يقومون به ، هو فيه اعظم من فوضى القتل بدون سبب .....؟؟؟
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أحدث التعليقات
A.awad
يالله عـسى الله يذلفه من الهلال من يوم جاء وهو يخبّص ويعشق جـحـفـلـي ....!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ما اصابه .. .. هذا الشي لا مزح فيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
دام اذناب طواغيت ايران تحكمهم ،، فلا يستغرب اي عمل مشين يقومون به ، هو فيه اعظم من فوضى القتل بدون سبب .....؟؟؟
راي
قلت ضلم وبهتان يا ابوماجد كل المواطنين هذا غير صحيح وقلت نريد بل القصيم انت تريد وغيرك لايريد ولاكن يقال لكم اكتبو لتضليل الاخرين...
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