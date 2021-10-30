نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزير الصحة: كلمة خادم الحرمين تتوج دور المملكة في إتاحة أدوات مكافحة كورونا

منذ 10 ساعات
1637
1
وزير الصحة: كلمة خادم الحرمين تتوج دور المملكة في إتاحة أدوات مكافحة كورونا

الرياض (صدى):
علق وزير الصحة فهد الجلاجل، على كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالعزيز بن سلمان في اجتماع قادة مجموعة العشرين.

وكتب وزير الصحة عبر حسابه على "تويتر": "كلمة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع قادة مجموعة العشرين تتوج دور المملكة المحوري في إطلاق مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد 19 (ACT-A)"

وأضاف "الجلاجل": "وبرنامج الوصول العالمي للقاحات (COVAX) هو المصدر الرئيسي للقاحات كوفيد للدول المتوسطة ومنخفضة الدخل حول العالم".

وكان خادم الحرمين الشريفين قد ترأس وفد المملكة لأعمال قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في روما، وألقى كلمة عبر الاتصال المرئي في الجلسة الأولى بعنوان "الاقتصاد العالمي والصحة"

وزير الصحة
خادم الحرمين
اللقاحات
كوفيد ١٩
فهد الجلاجل
الاقتصاد العالمي والصحة

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67003
منذ 51 دقيقة
دكتور فهد الله يسعدك ويطول بعمر خادم الحرمين الشريفين
خل عنك تويتر وركز علينا احنا

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
اللهم امين جزاك الله خير اخ ابو محمد الله لايوريك مكروه وغالينك🤲
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
من الأفضل أن الواحد يقرأها بنفسه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
معقوله باقي في ناس ينضحك عليهم للحين 🤔
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لكنهم يستخدمون سياسة واحد يشد والثاني يرخي وواحد يسب والثاني يعتذر عرفو لنا
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
هذي مشكلتنا مع الناس نبتسم للوجه وننسى اليد الي تمتد علينا بسوء اكيد الأخ متزوج من لبنان يايامي لبنان شعب زناااااااط دعاوجه كلهم لاتقولي...

أخر الأخبار

جورج وسوف ووائل جسار في موسم الرياض
جورج وسوف ووائل جسار في موسم الرياض
منذ 21 دقيقة 92
صديقة تاليسكا تثير الجدل
صديقة تاليسكا تثير الجدل
منذ 28 دقيقة 1200
ابنة أسامة نقلي تصور موسم الرياض من شرفتها..وآل الشيخ: لازم تدفع تذكره كل يوم
ابنة أسامة نقلي تصور موسم الرياض من شرفتها..وآل الشيخ: لازم تدفع تذكره كل يوم
منذ 40 دقيقة 1264
تاليسكا يحذف رده على عسيري.. وتوقعات باشتعال أزمة داخل أروقة النصر
تاليسكا يحذف رده على عسيري.. وتوقعات باشتعال أزمة داخل أروقة النصر
منذ ساعة 1584
فتاة لإلهام الفضالة: "من دون زوجك صورك حلوة".. والأخيرة ترد
فتاة لإلهام الفضالة: "من دون زوجك صورك حلوة".. والأخيرة ترد
منذ ساعة 450
آل زلفة: تفجير المطارات تخصص ملالي إيران
آل زلفة: تفجير المطارات تخصص ملالي إيران
منذ ساعة 1246
رسميًا.. موسم الرياض يتجاوز المليون زائر
رسميًا.. موسم الرياض يتجاوز المليون زائر
منذ ساعتين 1271
جستنيه يظهر الحقيقة وراء سبب عدم حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية
جستنيه يظهر الحقيقة وراء سبب عدم حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية
منذ ساعتين 1666
طليقة مصطفى فهمي تكشف عن تصرف غريب له
طليقة مصطفى فهمي تكشف عن تصرف غريب له
منذ ساعتين 1245
الدغيثر: النصر نجا بأعجوبة
الدغيثر: النصر نجا بأعجوبة
منذ ساعتين 1668