"استشاري" يحذر من خداع تجار مفسري الأحلام

علي القحطاني (صدى):
حذر الدكتور جمال الطويرقي، استشاري الطب النفسي، من خداع تجار مفسري الأحلام ولجوء بعض الناس لهم لمعرفة المستقبل بشكل أو بآخر.
وقال "الطويرقي" في حديثه: "الإنسان منذ أن خلق وهو يريد أن يعلم بالغيب بطريقة أو بأخرى سواء بالخير أو الشر فقديمًا كانوا يلجئون للمنجمين وعلماء الفلك والآن يلجئون لطريقة التواصل الاجتماعي من خلال توقعات وتفسير الأحلام".
وأضاف: "هذه الأمور غير حقيقية وتفسير الأحلام علم مثل سيدنا يوسف الذي كان معجزة من معجزاته أما الآن نجد أن كل شخص يدعي إمكانية تفسير الأحلام وأصبح هم البعض إنه يقرأ المستقبل للفائدة فيلجأ إلى تفسير الأحلام"، بحسب قناة "أم بي سي".
وتابع: "تم استغلال ذلك من قبل الناس الذين يدعون العلم وفي زمن الرسول لم يفسر الأحلام سوى الرسول ثم ابن سيرين وهو الذي لم يضع الكاتب بل تلاميذه من فعلوا ذلك وهو رجل دين وذو علم"