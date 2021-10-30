وزراء مالية ‎مجموعة العشرين يقرون الحد الأدنى للضريبة الدولية

روما (صدى):
أقر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين على التخصيص النهائي والفعال للحد الأدنى للضريبة الدولية، وذلك في سبيل إيجاد هيكل ضريبي دولي أكثر استقرارا وعدلا.
وناقشت مجموعة العشرين مشاكل متعلقة بالقطاع المالي وتطورات الاقتصاد العالمي وتعزيز الاستثمار في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خلال الرئاسة الإيطالية بمشاركة صندوق النقد، كما تابعت المجموعة تنفيذ مبادرة تعليق سداد الديون للدول الفقيرة .
يجدر الإشارة إلى أن اليوم بدأت أعمال قمة قادة مجموعة العشرين في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية.ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وفد المملكة في أعمال القمة عبر - الاتصال المرئي - .وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين، - أيده الله - كلمة في الجلسة الأولى بعنوان الاقتصاد العالمي والصحة.