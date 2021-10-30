الشرطة المصرية تتدخل لوقف زفاف طفلة

القاهرة (صدى):
استعان المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر بالشرطة، لإيقاف زواج طفلة تبلغ من العمر 14 سنة، في إحدى قرى محافظة أسيوط.
وأوضحت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، سحر السنباطي، أن منظومة نجدة الطفل في المجلس، تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، يفيد بعزم والد الطفلة بتزويجها قبل بلوغها السن القانونية.
وأضافت السنباطي، أنه "جرى إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط؛ وتم التأكد من صحة البلاغ، وعليه تم تحرير محضر في قسم الشرطة، وتدخلت الشرطة لإيقاف حفل زفاف الطفلة، وتم استدعاء والدها والعريس، ووقعا إقرارًا بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغها السن القانونية".