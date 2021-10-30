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الشرطة المصرية تتدخل لوقف زفاف طفلة

منذ ساعة
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الشرطة المصرية تتدخل لوقف زفاف طفلة

القاهرة (صدى):
استعان المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر بالشرطة، لإيقاف زواج طفلة تبلغ من العمر 14 سنة، في إحدى قرى محافظة أسيوط.

وأوضحت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، سحر السنباطي، أن منظومة نجدة الطفل في المجلس، تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، يفيد بعزم والد الطفلة بتزويجها قبل بلوغها السن القانونية.

وأضافت السنباطي، أنه "جرى إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط؛ وتم التأكد من صحة البلاغ، وعليه تم تحرير محضر في قسم الشرطة، وتدخلت الشرطة لإيقاف حفل زفاف الطفلة، وتم استدعاء والدها والعريس، ووقعا إقرارًا بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغها السن القانونية".

 

مصر
زواج
شرطة
قاصر
زفاف طفلة
مجلس الامومة والطفولة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137344
منذ ساعة
الله يعين ..

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أحدث التعليقات

A.awad
يالله عـسى الله يذلفه من الهلال من يوم جاء وهو يخبّص ويعشق جـحـفـلـي ....!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ما اصابه .. .. هذا الشي لا مزح فيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
دام اذناب طواغيت ايران تحكمهم ،، فلا يستغرب اي عمل مشين يقومون به ، هو فيه اعظم من فوضى القتل بدون سبب .....؟؟؟
راي
قلت ضلم وبهتان يا ابوماجد كل المواطنين هذا غير صحيح وقلت نريد بل القصيم انت تريد وغيرك لايريد ولاكن يقال لكم اكتبو لتضليل الاخرين...

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