ما هي المباني المقرر إزالتها في البطحاء؟

الرياض (صدى):
قال رئيس الغرفة المشتركة للعمليات لمعالجة أحياء وسط العاصمة الرياض، إنه سيتم إزالة المباني الآيلة للسقوط، والتي تُمارس فيها المخالفات.
وأضاف في لقاء متلفز، أن دور الغرفة يتضمن تفقد ما يحدث داخل المبنى من مخالفات، وعلى أساسها يتم إشعار البلدية المعنية في نطاق المبنى، والتنسيق مع الجها المعنية لإزالته.
وكان أمير الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، قد وجه، الثلاثاء الماضي، بتأسيس غرفة عمليات مشتركة، وإطلاق حملة ميدانية مكثفة، بمشاركة 11 جهة حكومية؛ لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة ضمن نطاق بلديات البطحاء، الشميسي والملز، بهدف إيجاد حلول عاجلة لانتشار العمالة المخالفة.