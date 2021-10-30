نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ما هي المباني المقرر إزالتها في البطحاء؟

منذ 11 ساعة
13971
1
ما هي المباني المقرر إزالتها في البطحاء؟

الرياض (صدى):
قال رئيس الغرفة المشتركة للعمليات لمعالجة أحياء وسط العاصمة الرياض، إنه سيتم إزالة المباني الآيلة للسقوط، والتي تُمارس فيها المخالفات.

وأضاف في لقاء متلفز، أن دور الغرفة يتضمن تفقد ما يحدث داخل المبنى من مخالفات، وعلى أساسها يتم إشعار البلدية المعنية في نطاق المبنى، والتنسيق مع الجها المعنية لإزالته.

وكان أمير الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، قد وجه، الثلاثاء الماضي، بتأسيس غرفة عمليات مشتركة، وإطلاق حملة ميدانية مكثفة، بمشاركة 11 جهة حكومية؛ لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة ضمن نطاق بلديات البطحاء، الشميسي والملز، بهدف إيجاد حلول عاجلة لانتشار العمالة المخالفة.

مخالفات
إزالة
مباني
البطحاء الرياض
عمليات مشتركة
معالجة احياء

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67003
منذ 46 دقيقة
ياريت حتى جسر المشاه ينشال
منطقة البطحاء اغلبهم عماله اسيويه وخبصه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
اللهم امين جزاك الله خير اخ ابو محمد الله لايوريك مكروه وغالينك🤲
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
من الأفضل أن الواحد يقرأها بنفسه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
معقوله باقي في ناس ينضحك عليهم للحين 🤔
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لكنهم يستخدمون سياسة واحد يشد والثاني يرخي وواحد يسب والثاني يعتذر عرفو لنا
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
هذي مشكلتنا مع الناس نبتسم للوجه وننسى اليد الي تمتد علينا بسوء اكيد الأخ متزوج من لبنان يايامي لبنان شعب زناااااااط دعاوجه كلهم لاتقولي...

أخر الأخبار

جورج وسوف ووائل جسار في موسم الرياض
جورج وسوف ووائل جسار في موسم الرياض
منذ 21 دقيقة 92
صديقة تاليسكا تثير الجدل
صديقة تاليسكا تثير الجدل
منذ 27 دقيقة 1200
ابنة أسامة نقلي تصور موسم الرياض من شرفتها..وآل الشيخ: لازم تدفع تذكره كل يوم
ابنة أسامة نقلي تصور موسم الرياض من شرفتها..وآل الشيخ: لازم تدفع تذكره كل يوم
منذ 40 دقيقة 1262
تاليسكا يحذف رده على عسيري.. وتوقعات باشتعال أزمة داخل أروقة النصر
تاليسكا يحذف رده على عسيري.. وتوقعات باشتعال أزمة داخل أروقة النصر
منذ ساعة 1584
فتاة لإلهام الفضالة: "من دون زوجك صورك حلوة".. والأخيرة ترد
فتاة لإلهام الفضالة: "من دون زوجك صورك حلوة".. والأخيرة ترد
منذ ساعة 450
آل زلفة: تفجير المطارات تخصص ملالي إيران
آل زلفة: تفجير المطارات تخصص ملالي إيران
منذ ساعة 1246
رسميًا.. موسم الرياض يتجاوز المليون زائر
رسميًا.. موسم الرياض يتجاوز المليون زائر
منذ ساعتين 1271
جستنيه يظهر الحقيقة وراء سبب عدم حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية
جستنيه يظهر الحقيقة وراء سبب عدم حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية
منذ ساعتين 1666
طليقة مصطفى فهمي تكشف عن تصرف غريب له
طليقة مصطفى فهمي تكشف عن تصرف غريب له
منذ ساعتين 1245
الدغيثر: النصر نجا بأعجوبة
الدغيثر: النصر نجا بأعجوبة
منذ ساعتين 1668