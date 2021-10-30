كيف يتقبل بعضنا الآخر

(صدى):
نعتقد في كثير من الأوقات أننا نستطيع تغيير الآخرين كما نرغب ونأمل.
وفي بعض الاحيان نبني العلاقات على أساس أننا نستطيع تغيير الطرف الثاني.
ولكن مع مرور الزمان نكتشف أن الشخص الآخر قد لا يتغير كما نريد ففي هذه الحاله يجب أن نتقبل الشخص الآخر كما هو.
بل ومن بداية الطريق يجب أن نقبل الشخص الآخر كما هو سواء الإيجابيات او السلبيات.
وهنا ملاحظة مهمة جدا، يجب علينا تقبل سلبيات الآخرين. لأننا كما نحترم إيجابياتهم من الواجب علينا أن نتقبل سلبياتهم.
لأن الآخرين كما أن لديهم إيجابيات لديهم سلبيات هذه طبيعة البشر.
ليس من واجبك تغيير الآخرين أو أن يصبح تغيير الآخرين شغلك الشاغل اذا اردت التغيير اهتم بنفسك أولاً.
من واجبك النصح فقط
عليك أن تتقبل نفسك أولا وقبل كل شيء
إذا تقبلت إيجابيتك وسلبياتك
فسوف تحصل على السلام الداخلي.