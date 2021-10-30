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كيف يتقبل بعضنا الآخر

منذ 6 أيام
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فاطمة مخصوم
فاطمة مخصوم

(صدى):
نعتقد في كثير من الأوقات أننا نستطيع تغيير الآخرين كما نرغب ونأمل.

وفي بعض الاحيان نبني العلاقات على أساس أننا نستطيع تغيير الطرف الثاني.

ولكن مع مرور الزمان نكتشف أن الشخص الآخر قد لا يتغير كما نريد ففي هذه الحاله يجب أن نتقبل الشخص الآخر كما هو.

بل ومن بداية الطريق يجب أن نقبل الشخص الآخر كما هو سواء الإيجابيات او السلبيات.

وهنا ملاحظة مهمة جدا، يجب علينا تقبل سلبيات الآخرين. لأننا كما نحترم إيجابياتهم من الواجب علينا أن نتقبل سلبياتهم.

لأن الآخرين كما أن لديهم إيجابيات لديهم سلبيات هذه طبيعة البشر.

ليس من واجبك تغيير الآخرين أو أن يصبح تغيير الآخرين شغلك الشاغل اذا اردت التغيير اهتم بنفسك أولاً.

من واجبك النصح فقط

عليك أن تتقبل نفسك أولا وقبل كل شيء

إذا تقبلت إيجابيتك وسلبياتك

فسوف تحصل على السلام الداخلي.

التعليقات

ك/طيران خالد
ك/طيران خالد عدد التعليقات : 6
منذ 36 دقيقة
مقال رائع من الجميل تقبل الاخرين

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أحدث التعليقات

؟؟؟؟؟
البسي اللي تبي في الدنيا وعلى الأرض لكن فيه ادب وحساب تحت الارض ويوم العرض
ابو وليد
رهيب والله مواقف طريفه تصير. الاه يونسكم ونستونا. واالي يقول سخافه تلتقي زوجته رايحه مع السواق. وهو مايدري عنها جالس يسب بهالعالم
ابو علي
ليش اللف والدوران قول الحقيقه بنت سعوديه وفي السعوديه يعني خايفين من الانتقاد ولا ردت الفعل ماهو خلاص الدنيا انفتاح وصياعه ماعد فرقت
زعيم اااسيا
مسكين والله موقادر يفرح على هزيمة النصر يخاف يفقد ولاءه وحطها فالهلال عشان يرضيهم
ابو محمد 😎 ✍️
راحوا فيهاا المقاريد .. .. هذا ما صنعته ايديكم الغشيمه ..

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