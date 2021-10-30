بالفيديو والصور.. شوق الهادي تثير الجدل بملابس "الهالوين"

خالد الظفيري (صدى):
تسببت الفنانة الكويتية، شوق الهادي، في إثارة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بأزيائها التي ارتدتها احتفالا بعيد الهالوين.
وتعرضت شوق الهادي، لانتقادات حادة بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات" ظهرت فيه بجبمسوت ضيق يشبه زي شخصية "سبايدرمان"؛ حيث استعرضت الزي في أحد دورات المياه، بالرقص على أنغام أغنية أجنبية.
وارتدت الفنانة الكويتية زيا آخر، وهو عبارة عن فستان ذهبي قصير، وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر "انستغرام": "هذه المرأة المصارعة على وشك أن تقتلها"، الأمر الذي اعتبره الجمهور جرأة شديدة في إطلالتها.